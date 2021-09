Seat Music Awards, stasera 9 settembre 2021 su Rai1 scaletta e anticipazioni. Carriera e vita privata della conduttrice Vanessa Incontrada, sorpresa Maneskin?

Stasera alle 20,35 su Rai1 andrà in onda la prima delle due serate dedicate ai Seat Music Awards. In diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada condurranno la quindicesima edizione della rassegna che promette spettacolo visti i grandi nomi in scaletta.

Fra oggi e domani circa ottanta fra artisti ed esponenti dello spettacolo italiani saliranno sul palco per intrattenere il pubblico presente all’Arena e i tanti telespettatori incollati alla tv. I biglietti, ormai esauriti da giorni, erano stati messi in vendita su Tiketone.it a partire da 38 euro fino ad arrivare a 69 per i posti migliori in platea. Per accedere, il pubblico ha dovuto presentare il Green Pass con l’avvenuta vaccinazione oppure un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.

Seat Music Awards, scaletta e ospiti di stasera 9 settembre 2021 su Rai1

Sul palco dell’Arena di Verona si esibiranno gli artisti più in voga nella scena musicale italiana. Achille Lauro porterà la trasgressione del suo rock, mentre Ligabue farà ballare il pubblico con i suoi classici senza tempo. E poi ancora, spazio all’energia di Madame (già protagonista in Salento alla Notte della Taranta), a Marracash, al duo Psicologi e a Fiorella Mannoia. Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno anche le esibizioni di Mahmood, Elisa, Marco Masini, Francesca Michielin e Marco Mengoni.

Senza dimenticare le colonne della musica italiana Claudio Baglioni, Orietta Berti e Gigi D’alessio oltre a Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Dulcis in fundo, Massimo Pericolo, Purple Disco Machine, Random, Samuel e l’intramontabile Zucchero Fornaciari. Spazio anche a due stelle di Amici, Sangiovanni e Aka7Even.

Grande attesa, soprattutto fra i più giovani, per una potenziale incursione dei Maneskin. Il gruppo rock romano, vincitore del Festival di Sanremo e dell’Eurovision, non è stato inserito nella scaletta ufficiale, ma un trafiletto pubblicato sul sito ufficiale dei Seat Music Awards ha fatto sognare i fan, inserendoli fra gli ospiti.

Come detto, non ci saranno solo artisti del panorama musicale. Sul palco veronese saliranno anche grandi comici come Alessandro Siani, Giorgio Panariello, il duo Pio e Amedeo e Jerry Calà. Oltre a loro saranno protagonisti della serata anche il “re” di Sanremo Amadeus, l’ex volto di X Factor Alessandro Cattelan, Antonella Clerici, l’attrice Paola Cortellesi, Maria De Filippi e Marco Giallini. Spazio anche ad Andrea Bocelli che, oltre ad esibirsi con qualche suo singolo, racconterà il lavoro decennale con la sua Fondazione impegnata nel sociale.

Vanessa Incontrada, carriera e vita privata della conduttrice della serata

Assieme a Carlo Conti, il palco dell’Arena di Verona sarà gestito da Vanessa Incontrada. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana è nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano, Filippo Incontrada, e madre catalana. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è però svolta quasi interamente in Italia. La donna si è trasferita a Milano nel 1996, appena diciottenne, dove ha lavorato come modella. Il suo esordio in tv è arrivato due anni dopo con Super, programma musicale di Italia 1 di cui è stata conduttrice fino al 2000. L’anno successivo ha poi condotto Sanremo Giovani al fianco di Pippo Baudo prima di intraprendere la strada radiofonica per Rtl 102.5 con il programma Protagonisti.

Nel corso della sua carriera da conduttrice è stata alla guida di molti dei programmi più seguiti del palinsesto italiano. Si ricordano Zelig (al fianco di Claudio Bisio dal 2004 al 2010), Festivalbar, i Wind Music Awards e Italia’s Got Talent. In parallelo ha recitato in diversi film per la tv e il cinema. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 2003, quando Pupi Avati la scelse come protagonista femminile del film Il cuore altrove. Nel corso degli anni ha recitato anche per Sergio Rubini in Mi rifaccio vivo, Gabriele Pignotta in Ti sposo ma non troppo e in Non c’è scampo di Federico Moccia, uscito nel 2017.

Tante le apparizioni in serie tv e fiction, di cui si ricordano, fra le altre, Don Matteo (un episodio nella decima stagione), Non dirlo al mio capo, Scomparsa e la recente Come una madre, miniserie diretta da Andrea Porporati nel 2020. Con la madre, Alicia Soler Noguera, ha pubblicato anche due libri: Insegnami a volare e Le bugie uccidono, rispettivamente nel 2015 e nel 2019.

Per quanto riguarda la vita privata, è legata sentimentalmente dal 2007 all’imprenditore toscano Rossano Laurini, da cui ha avuto un figlio. Molto attiva sui social, ha un profilo Instagram che vanta 2,3 milioni di follower.