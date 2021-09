Seat Music Awards, ospiti della serata di stasera 10 settembre 2021 su Rai1

Secondo appuntamento questa sera alle 20,35 con i Seat Music Awards su Rai1. In diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno le performance degli artisti più in voga nel panorama italiano.

Seat Music Awards, polemiche a distanza tra Fedez e il duo Pio e Amedeo

Dopo il grande successo della serata di ieri, che ha visto protagonisti fra gli altri Achille Lauro e Ligabue, stasera il palco veronese si animerà per l’arrivo dei tormentoni estivi più cantati. Intanto sembra non placarsi la polemica a distanza fra Fedez e il duo comico pugliese Pio e Amedeo, rei di averlo stuzzicato ieri sera dal palco. «Grazie alla Rai per non averci censurato», hanno dichiarato in diretta. «Se Pio e Amedeo sono in diretta nazionale, allora vuol dire che la Rai è libera. Nessuno ci ha chiesto cosa avremmo detto».

Il riferimento è alla polemica scoppiata lo scorso 1 maggio, quando Fedez lamentò sui suoi canali social di essere stato censurato dall’emittente televisiva di Stato. E il rapper non si è fatto attendere, sfogandosi su Instagram. «Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo ti hanno dissato”» ha detto il milanese in alcune stories. «Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti».

Scaletta e ospiti della serata di stasera 10 settembre 2021 su Rai1

Al di là delle critiche e delle polemiche, protagonista della serata di stasera sarà ancora una volta la musica, vero perno dell’evento. Attesi sul palco infatti Annalisa, Baby K e i Boomdabash, Loredana Bertè, Colapesce e Dimartino. Spazio anche agli Autogol che, con Dj Matrix, Arisa e Ludwig, canteranno Coro azzurro, brano scritto per gli Europei di calcio. Sul palco sbarcheranno poi Fred de Palma, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, Emis Killa e Jake La Furia con alcuni brani del loro album 17.

La scaletta continuerà con Ernia, Irama, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Loretta Goggi e Il Tre. Spazio anche ai duetti: Noemi e Carl Brave canteranno Macumba, mentre Rocco Hunt e Ana Mena si esibiranno con Un bacio all’improvviso. Performance anche di Federico Rossi, Shade, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Tancredi.

I Seat Music Awards continueranno poi anche domenica. Alle 16,30, sempre in diretta su Rai1, Nek e Michela Giraud presenteranno i Seat Music Awards-Estate. Si esibiranno live Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi e Sottotono. Nek intanto è già speaker d’eccezione dietro ai microfoni di Radio 2 con Carolina Di Domenico.

Tra pochissimo si inizia…! Prima serata per i Seat Music Awards 2021 in diretta su Rai Radio 2 con Carolina Di Domenico. Arriviamo! 😎

.@SMAufficiale @carodido @RaiRadio2 #grifoni pic.twitter.com/mEnoS5mxOZ — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) September 9, 2021

Carlo Conti, le rivelazioni choc di Maria De Filippi: «Lo amo da sempre»

Stasera, le redini dell’evento saranno ancora nelle mani di Vanessa Incontrada (qui carriera e vita privata) e Carlo Conti. Il conduttore dovrà affrontare il palco dopo le scottanti rivelazioni di ieri sera da parte di Maria De Filippi. La conduttrice, salita sul palco per ritirare il Premio speciale Seat Music Award, ha affrontato anche il tema del profondo legame che la unisce al collega e amico di vecchia data. Stuzzicata da Incontrada su un potenziale amore fra i due, Maria ha risposto «Sono sempre stata (innamorata di lui, ndr.), lo sono ancora e lo sarò sempre». Solo rumors però, dato che Carlo Conti è sposato dal 2012 con la costumista e stilista Francesca Vaccaro, da cui ha avuto un figlio nel 2014, Matteo.