Sean Penn ha consegnato un suo Oscar a Volodymyr Zelensky

Sean Penn è tornato in Ucraina, ma stavolta per fare un dono speciale: ha regalato un suo Oscar al presidente Zelensky, che non può lasciare il Paese per essere accanto alla popolazione in guerra contro la Russia. Il conflitto dura da diversi mesi e sembra non dare segnali di distensione. Il ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko ha pubblicato un video su Twitter in modo che tutti vedessero l’incontro tra i due. «Sean Penn ha consegnato il suo Oscar all’Ucraina. Grazie, signore! È un onore per noi» scrive il ministro in inglese.

Sean Penn va in Ucraina e consegna a Zelensky uno dei suoi Oscar

Penn è stato premiato due volte con l’Oscar per le sue interpretazioni: nel 2003 e nel 2008. Quindi ha pensato di poter fare a meno di uno dei due per dare il suo sostegno all’Ucraina in qualche modo. «Questo è per te. È solo una cosa sciocca e simbolica, ma se so che è qui mi sentirò meglio e più forte per la battaglia. Quando vincerai, me lo riporterai a Malibu, perché mi sento meglio a sapere che c’è un pezzo di me qui» spiega l’attore al presidente.

Lo scorso febbraio, all’inizio della guerra, l’attore era stato più volte in Ucraina per rendersi conto della situazione e per dare il suo sostegno.

Il gesto di Sean Penn

Il gesto di Penn non è passato inosservato, anzi. Lo stesso Zelensky gli ha dato una medaglia per il: «sincero supporto e il significativo supporto a rendere nota la situazione dell’Ucraina nel mondo». Anche tra le vie principali della città martoriata di Kyiv c’è una targa commemorativa di questo incontro.

Il gesto mette ancora una volta sotto i riflettori una guerra spiegata, alla quale diversi attori hanno voluto dare il loro sostegno. Anche Penn ha fatto questa scelta, andando di persona a consegnare un Oscar davvero speciale.