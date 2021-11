Sea Eye a Trapani con 800 migranti: Salvini attacca Lamorgese e Di Maio

La nave Sea Eye 4 con oltre 800 migranti a bordo è entrata nel porto di Trapani, dove farà scendere le persone recuperate nello specchio d’acqua tra Libia e Sicilia in diversi interventi. A bordo 200 minorenni circa, molti bambini sotto ai 10 anni e cinque donne incinte. Alcune delle persone salvate hanno trascorso cinque notti sulla nave: la macchina dell’accoglienza organizzata dalla prefettura è pronta per le prime visite, con tamponi, poi l’identificazione dei migranti, che saranno trasferiti su due navi quarantena, al largo del porto, e in alcuni centri di accoglienza.

1/3 In gerade mal 48 Stunden hat unsere Crew über 8️⃣0️⃣0️⃣ Menschen gerettet. Unter den Überlebenden befinden sich Kinder, Schwangere und Verletzte. Für alle muss SOFORT die Ausnahmesituation an Bord beendet werden. Wir brauchen einen sicheren Hafen‼️#LeaveNoOneToDie pic.twitter.com/YjBRDLH3vE — sea-eye (@seaeyeorg) November 5, 2021

Sea Eye 4, la reazione di Salvini

«Sono stremati» e in tanti «portano addosso i segni delle torture subite in Libia», ha affermato via radio la medico di bordo Daniela Klein. «Ringraziamo l’Italia, ma chiediamo all’Europa di ammonire Malta per non aver coordinato i soccorsi e per essersi rifiutata di fornire assistenza alle imbarcazioni in pericolo», ha dichiarato Gorden Isler, il presidente di Sea Eye. Mentre è in attesa dell’indicazione di un porto sicuro anche la Ocean Viking della ong Sos Mediterranée con oltre 300 migranti tratti in salvo, l’appoggio dell’Italia non è piaciuto a Matteo Salvini: «Una nave tedesca sta per lasciare in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell’Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così?», ha twittato il leader della Lega, attaccando Lamorgese e Di Maio.

Una nave tedesca sta per lasciare in Sicilia più di 800 clandestini. Domanda: i ministri dell’Interno e degli Esteri hanno chiesto a Berlino e Bruxelles di farsi carico di questi immigrati o per loro va bene così? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 7, 2021

Sea Eye 4, nave al limite della capacità

«Oltre 800 persone soccorse non solo hanno portato la nave stessa, ma tutti a bordo, al limite della sua capacità. È imperativo che i soccorsi possano ricevere cure mediche a terra», aveva detto Harald Kischlat, membro del consiglio di amministrazione di German Doctors e.V, dopo la notizia dell’indicazione di Trapani come luogo dello sbarco: «Siamo quindi incredibilmente sollevati che la Sea Eye 4 possa ora dirigersi verso un porto sicuro e che le persone siano portate in salvo dopo molti giorni di incertezza».