Se son rose stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Stasera 27 agosto, alle 21,30 su Canale 5, arriva Se son rose, commedia del 2018 di e con Leonardo Pieraccioni. La trama racconta la vita di un giornalista con scarsa fortuna in amore. Stanca di vederlo sempre triste, la figlia adolescente decide di scrivere a tutte le sue ex del passato. L’uomo si ritroverà da un momento all’altro in un vortice di emozioni che non provava da tempo. Nel cast Elena Cucci, Michela Andreozzi, Claudia Pandolfi e Mariasole Pollio. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Se son rose, trama e cast del film stasera 27 agosto 2022 su Canale 5

Protagonista del film è Leonardo Giustini (Leonardo Pieraccioni), un giornalista di 50 anni ostinatamente single. Nonostante il successo sul web, dove si occupa di tecnologia, non ha fortuna in amore e ha alle spalle un matrimonio fallito, di cui unica gioia resta la figlia 15enne Jolanda (Mariasole Pollio). Stanca di vederlo in un’inarrestabile corsa verso il declino, la ragazza contatta sua nonna per conoscere i nomi delle ex fidanzate del padre. Decide infatti di contattarle, sperando che una di loro possa tornare e aiutarlo a riprendere in mano le redini della sua vita. Lo fa inviando loro un semplice e lapidario messaggio: «Sono cambiato, riproviamoci».

Incredibilmente tutte accettano di rivederlo. Si tratta di Ginora (Elena Cucci), esuberante ex amante di Leonardo che gioca a tennis a Wimbledon e vive in una casa degna dei reali inglesi. C’è poi Benedetta (Caterina Murino), ex fidanzata con un passato inquietante e pieno di punti oscuri. E ancora spazio a Elettra (Gabriella Pression), docente di filosofia che si dimostra la più scettica sul reale cambiamento dell’uomo. Si presentano alla porta anche la mascolina Fioretta (Antonia Truppo) e Angelica (Michela Andreozzi), fiamma di gioventù di Leonardo affetta da una precoce sindrome di Alzheimer. Completano il cast Claudia Pandolfi nei panni di Fabiola, madre di Jolanda, e Vincenzo Salemme, nei panni di un disabile in clinica.

Se son rose, qualche curiosità sul film stasera 27 agosto 2022 su Canale 5

Oltre ai personaggi del cast principale, in alcune scene ci sono due singolari cameo. Carlo Conti, celebre volto delle trasmissioni Rai, interpreta uno spettatore di una partita di tennis. Martina, figlia di Pieraccioni, interpreta Jolanda da piccola. Lo stesso regista e attore principale ha dichiarato che la scelta del cognome Giustini per il suo personaggio è un omaggio a Niki, suo amico e collega scomparso l’anno precedente. Girato principalmente in Toscana fra Prato e Firenze, il film ha avuto un budget di 5 milioni di euro e in circa due mesi di programmazione ne ha incassati solo quattro.