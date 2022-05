Se scappi ti sposo stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Julia Roberts e Richard Gere sono i protagonisti di Se scappi ti sposo, in onda questa sera, mercoledì 11 maggio 2022 alle 21.25 su Nove. Diretto da Gary Marshall e uscito nelle sale nel 1999, il film racconta la storia di un giornalista newyorchese che parte per il Maryland con un solo obiettivo: conoscere la donna che ha abbandonato tutti i suoi futuri mariti sull’altare per intervistarla e scrivere un pezzo.

Se scappi ti sposo: cosa sapere sulla commedia in onda questa sera su Nove alle 21.25

Se scappi ti sposo: la trama

Maggie Carpenter è una donna talmente spaventata dal matrimonio che, nel suo curriculum sentimentale, conta già ben tre uomini abbandonati sull’altare. Un giorno Ike Graham, reporter della Grande Mela, decide di scrivere un articolo proprio sull’insolita sposa ma, tenendo conto soltanto della testimonianza del suo terzo quasi marito, non racconta la storia come dovrebbe e manda su tutte le furie la ragazza. Che, in preda alla rabbia, si scaglia aggressivamente contro il giornale, causando il licenziamento immediato del cronista. Nonostante la sua carriera sia a rischio, Graham non si dà per vinto e, intenzionato a riottenere il suo posto di lavoro, arriva in Maryland per mettersi alla ricerca di nuove fonti e riscrivere tutto da capo.

Il rapporto tra i due, almeno all’inizio, non sembra funzionare. Ma, col passare dei giorni, Maggie decide di dimostrargli che non è come tutti la descrivono. Eppure, in occasione del suo quarto matrimonio con Bob, allenatore della squadra di rugby del paese, ricade nel loop delle sue paure e non riesce a sposarsi, confermando la tesi di Ike che, nel frattempo, si accorge di essersi innamorato di lei. Sarà questa la scintilla che li avvicinerà e li spingerà a iniziare una relazione, fino a convincere l’uomo a farle la proposta. Maggie riuscirà a superare il suo trauma personale e a pronunciare il tanto atteso sì?

Se scappi ti sposo: il cast

Accanto a Julia Roberts e Richard Gere nel ruolo di Maggie Carpenter e Ike Graham, nel cast del film troviamo anche Joan Cusack (Peggy Flemming), Christopher Meloni (Bob Kelly), Héctor Elizondo (Fisher), Rita Wilson (Ellie Graham), Paul Dooley (Walter Carpenter), Donal Logue (Brain), Reg Rogers (George), Yul Vazquez (Gill), Jane Morris (signora Pressman), Lisa Roberts Gillan (Elaine), Kathleen Marshall (Cindy).

Se scappi ti sposo: cinque curiosità sulla pellicola

1) Se scappi ti sposo: Julia come Maggie

In pochi sanno che, per Julia Roberts, Se scappi ti sposo è un film quasi autobiografico. Anche l’attrice, infatti, in passato, ha annullato un matrimonio. Non ha propriamente abbandonato il futuro sposo sull’altare ma ha cancellato le nozze a tre giorni dalla celebrazione. Era l’estate del 1991 e il malcapitato era il collega Kiefer Sutherland, conosciuto un anno prima sul set di Flatliners – Linea Mortale. Si trattò di uno scandalo in piena regola perché la stella della romcom aggravò ulteriormente la sua posizione, scappando col migliore amico del compagno, Jason Patric.

2) Se scappi ti sposo: un casting travagliato

Gary Marshall ebbe parecchia difficoltà nella scelta del cast, in particolare dei due protagonisti. Visto il desiderio di lavorare con Gere e Roberts al sequel di Pretty Woman, in un primo momento, non li prese minimamente in considerazione. E, per questo, per il ruolo di Maggie Carpenter considerò Anjelica Houston, Mary Steenburgen, Lorraine Bracco, Geena Davis, Demi Moore, Sandra Bullock e Tea Leoni. Mentre, per la parte di Ike Graham, furono contattati Christopher Walken, Harrison Ford, Michael Douglas e Mel Gibson.

3) Se scappi ti sposo: una soundtrack colma di hit

Sull’onda del successo di Se scappi ti sposo, anche la colonna sonora rimase in classifica per settimane. Tra i pezzi iconici che hanno accompagnato alcune delle scene più memorabili, spiccano You sang to me di Marc Anthony, I still haven’t found what I’m looking for degli U2, Blue Eyes Blue di Eric Clapton e Where Were You (On Our Wedding Day)? di Billy Joel.

4) Se scappi ti sposo: il titolo divenne una reference

In Italia, la commedia è diventata un vero e proprio cult. Al punto che, negli anni successivi, diversi film hanno ripreso, nella traduzione, la struttura del titolo. Tra questi, Se cucini ti sposo (Time Share) con Nastassja Kinski e Timothy Dalton e Se mi lasci ti cancello (Eternali sunshine of spotless mind) con Jim Carrey e Kate Winslet.

5) Se scappi ti sposo: incassi inaspettati

A fronte di un budget di 70 milioni di dollari, Se scappi ti sposo ne ha guadagnati complessivamente quasi 310 milioni, finendo per superare qualsiasi aspettativa. Tuttavia, a differenza del pubblico, la critica non lo promosse, sottolineando come la performance del duo Gere/Roberts fosse molto meno entusiasmante rispetto a quella di Pretty Woman.