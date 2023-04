Se Dio vuole stasera su Rai3: trama, cast e 5 curiosità sul film

Alessandro Gassmann e Marco Giallini sono protagonisti di Se Dio vuole, commedia in onda stasera 7 aprile alle 21.20 su Rai3. La trama si concentra su un giovane e promettente studente di medicina che abbandona gli studi per prendere i voti. Suo padre, un illustre cardiochirurgo, non accetta che il figlio non segua le sue orme e tenta ogni cosa pur di fargli cambiare idea. Nel cast figurano anche Edoardo Pesce, Ilaria Spada e Laura Morante. Alla regia Edoardo Falcone, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Se Dio vuole, trama e cast del film stasera 7 aprile 2023 su Rai3

La narrazione del film ha inizio con Tommaso (Marco Giallini), stimato cardiochirurgo, che vive assieme alla moglie Carla (Laura Morante), affascinante ma di una bellezza ormai sfiorita. La coppia ha due figli, Bianca (Ilaria Spada), priva di interessi e passioni, e Andrea (Enrico Oetiker), brillante studente di medicina ormai pronto a seguire le orme del padre. Negli ultimi mesi, però, il ragazzo sembra diverso. Si nasconde spesso nella sua stanza, saltando le lezioni e allontanandosi da ogni amicizia. Esce solamente di sera e non rivela mai la compagnia con cui trascorre il tempo libero. Una sera Tommaso lo vede incontrarsi con un ragazzo passato a prenderlo sotto casa. Parlando con la moglie, ritiene che il figlio sia gay e voglia nasconderlo alla famiglia. Ad accrescere la sua teoria, una volta a casa Andrea dice avvisa tutti i familiari che il giorno dopo, a tavola, farà un annuncio importante.

Il giorno dopo, Tommaso siede a tavola insieme alla famiglia. Con grande sorpresa però Andrea non rivela la sua sessualità, ma il desiderio di prendere i voti e diventare sacerdote. Il cardiochirurgo, ateo convinto da sempre, prende molto male la notizia e, fingendo il suo appoggio, cela la sua volontà di andare più a fondo e capire cosa abbia spinto il figlio a prendere una decisione simile. Chiede aiuto al genero Gianni (Edoardo Pesce) e, seguendo di nascosto Andrea scopre i suoi incontri con don Pietro (Alessandro Gassmann). A complicare la situazione, Bianca prende le difese del fratello e, per solidarietà, inizia a leggere i Vangeli e guardare film religiosi. Una scelta che la spinge presto a rifiutare persino rapporti sessuali con il marito se non a scopo procreativo. Tommaso inizierà una guerra personale con don Pietro che lo porterà a guardare il mondo con occhi diversi.

Se Dio vuole, curiosità sul film stasera 7 aprile 2023 su Rai3

Se Dio vuole, l’omaggio a un cult di Aldo Fabrizi

Nel suo primo film, Edoardo Falcone ha voluto inserire un omaggio a un grande classico del cinema italiano. Il personaggio di don Pietro infatti richiama l’omonimo sacerdote interpretato da Aldo Fabrizi nel cult Roma città aperta, film del 1945 di Roberto Rossellini. Nominato agli Oscar per la sceneggiatura originale, il film si impose al Festival di Cannes conquistando la Palma d’oro.

Se Dio vuole, Giallini ha creato il suo personaggio da sé

Marco Giallini è Tommaso, padre di Andrea appassionato del suo lavoro. Ateo convinto, soprattutto per quanto riguarda i miracoli, preferisce la concretezza della realtà al misticismo. Un carattere che l’attore romano ha costruito senza ispirarsi ad alcun personaggio, ma puntando su improvvisazione e sensazioni personali.

Se Dio vuole, il finale aperto del film

Pur non anticipando nulla per ragioni di spoiler, si può dire che il film di Edoardo Falcone non ha una fine ben definita. La vicenda fra don Pietro e Tommaso infatti non giunge a una conclusione definitiva, lasciando allo spettatore la possibilità di interpretarla a proprio piacimento e costruirsi un personale finale.

Se Dio vuole, critica e incassi al botteghino

Apprezzato dalla critica, il film ha ricevuto diversi riconoscimenti. Falcone ha vinto il David di Donatello e il Nastro d’Argento nella categoria dei registi esordienti. A questi si è aggiunta la nomination a Marco Giallini per “Miglior attore protagonista”. Edoardo Pesce ha ottenuto il premio del pubblico al Tokyo International Film Fest.

Se Dio vuole, gli altri lavori del regista

Regista del film è Edoardo Falcone, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Il cineasta romano aveva già lavorato come sceneggiatore, fra gli altri, per Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno e Mai Stati Uniti di Carlo Vanzina. In seguito ha diretto altri tre film, Questione di karma, Io sono Babbo Natale – l’ultimo film di Gigi Proietti – e Il principe di Roma.