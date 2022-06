Scusate se esisto stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Riccardo Milani dirige Raoul Bova e Paola Cortellesi in Scusate se esisto, commedia del 2014 basata su una storia vera. La trama segue l’architetto Serena che, dopo una carriera a Londra, decide di tornare in Italia. In difficoltà a trovare lavoro, si traveste da uomo grazie all’aiuto di Francesco, gay divorziato, con cui instaura subito un rapporto intenso e profondo. Nel cast Cesare e Marco Bocci, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini e Corrado Fortuna. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Scusate se esisto, trama e cast del film stasera 15 giugno 2022 su Rai1

La trama del film parte con Serena (Paola Cortellesi), architetto con un’affermata carriera a Londra, che decide di tornare in Italia. Troppa infatti la nostalgia di casa per continuare a vivere in Inghilterra. Crede inoltre che, grazie alla sua esperienza e alla laurea con lode, possa trovare un facile posto di lavoro in una grande azienda di Roma. Al suo arrivo in patria, però, i problemi sorgeranno l’uno dopo l’altro. In capitale Serena è infatti costretta ad arrangiarsi come può in tre lavori molto diversi da quello britannico sia per competenze che per retribuzione.

Serena si divide infatti fra l’arredamento di camerette, il design di cappelle funerarie e un ristorante di lusso, dove trova posto come cameriera. Fra i tavoli, conosce sempre meglio il suo datore di lavoro Francesco (Raoul Bova), gay e divorziato, con cui stringe subito una profonda amicizia. Grazie alla sua presenza, Serena escogita un piano tanto innovativo quanto rischioso per farsi largo nel mondo dell’architettura italiano: travestirsi da uomo. Presentarsi con l’aspetto dell’altro sesso sembra infatti essere l’unico modo per ottenere un progetto di riqualificazione del quartiere Corviale.

Scusate se esisto, storia vera e curiosità sul film stasera 15 giugno 2022 su Rai1

La commedia di Riccardo Milani si basa su una storia vera. È infatti l’adattamento, in chiave romanzata, della storia di Guendalina Salimei, che nel 2009 vinse il concorso per riqualificare il Corviale, complesso residenziale di Roma. Il suo progetto, che prevedeva l’inserimento di verde e giardini con una nuova suddivisione degli spazi, è rimasto incompiuto. L’obiettivo di Scusate se esisto è però quello di far riflettere sulla difficile posizione di una donna in un contesto di lavoro dominato dagli uomini. Il film, uscito in sala il 20 novembre 2014, incassò oltre 5 milioni di dollari e il plauso della critica. Paola Cortellesi ottenne infatti la nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come “Miglior attrice protagonista” pur senza vincere le statuette.