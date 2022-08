Scuola, a settembre tornano in classe i prof no vax

Le “disposizioni emergenziali” per la pandemia di Covid-19 scadono il prossimo 31 agosto e non saranno prolungate nell’anno scolastico 2022/2023. È quanto emerge da una nota per le misure standard di prevenzione, inviata ieri dal ministero dell’Istruzione a tutte le scuole, dalle materne agli istituti superiori. Docenti, amministrativi e bidelli non vaccinati potranno riprendere dunque le loro mansioni, con la ripresa dell’anno scolastico. Decaduta dunque la sospensione, almeno per il momento: non è esclusa una marcia indietro, in caso di recrudescenza dei contagi.

Il parere del presidente dell’Associazione Nazionale Presidi

«Il rientro a scuola per i docenti non vaccinati era già previsto. Non sono preoccupato. C’è poi il fatto che il numero di docenti non immunizzati è molto basso, sono poche migliaia. Darei più risalto ancora ai milioni di studenti, soprattutto tra i 5 e i 15 anni, non ancora vaccinati. Spero che le famiglie li portino a farsi il vaccino. Mi auguro, a proposito, venga fatta una grande campagna culturale di promozione e sensibilizzazione», ha detto all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’associazione nazionale presidi. «In ogni caso, sul Covid dobbiamo essere pronti a un’eventuale nuova ondata e se ci dovesse essere un nuovo forte rischio di contagio potrebbero essere prese nuove misure per contenere la pandemia, come l’obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti».

Scuola, è decaduto anche l’obbligo di mascherina

Gli insegnanti che avevano deciso di non sottoporsi (per scelta personale) al vaccino anti-Covid erano stati sospesi a dicembre 2021. Rimasti a casa senza percepire lo stipendio, erano stati sostituiti in cattedra da supplenti. Poi ad aprile il ministero dell’istruzione aveva deciso di riprenderli in servizio, senza però permettere loro di tornare in classe: invece dell’insegnamento hanno potuto ricoprire altre mansioni, come addetti alla biblioteca scolastica o alla preparazione delle lezioni. Insieme all’obbligo di vaccinazione, è decaduto al momento anche quello di indossare la mascherina: a dover indossare la protezione facciale saranno solo i soggetti fragili, che corrono il rischio di contrarre il Covid e di svilupparlo in una sintomatologia grave. Le altre norme restano ancora vigenti.