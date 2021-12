Obbligo vaccinale del personale scolastico: una nuova piattaforma di verifica per i presidi

I presidi l’avevano chiesto d’estate, in vista del rientro tra i banchi previsto a settembre. Alla fine, l’obbligo di vaccino pel personale docente e Ata (a tempo indeterminato e determinato), in servizio presso ogni singolo istituto, è entrato in vigore il 15 dicembre, con il decreto legge n.172/2021. Il personale dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o di averla prenotata nei successivi 20 giorni: per chi non adempie ai propri doveri ci sono multe salatissime. Il ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle scuole un nuovo strumento, che aiuterà i dirigenti a effettuare le necessarie verifiche. Le cose da sapere.

Obbligo vaccinale personale scolastico, come accedere alla piattaforma

La nuova funzionalità è stata introdotta nell’ambito del Sistema informativo dell’Istruzione (Sidi), al fianco della piattaforma già attivata a settembre per il controllo del green pass, e può essere utilizzata da qualsiasi postazione di lavoro collegata a Internet. Bastano user e password: ogni dirigente scolastico o suo delegato può accedere all’area “Rilevazioni” del Sidi e, una volta selezionata la nuova funzionalità “Rilevazione sulle istituzioni scolastiche – Verifica green pass/obbligo vaccinale”, visualizzare l’elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza. Una volta scelta la scuola di suo interesse, può controllare lo stato vaccinale dei docenti e del personale Ata in servizio presso l’istituto selezionato nel giorno della verifica. La funzionalità permette, attraverso appositi filtri, di selezionare i nominativi o la tipologia di personale su cui attivare il processo di verifica.

Obbligo vaccinale personale scolastico, il ruolo attivo dei presidi

Se al controllo il dipendente risulta non i regola con l’obbligo vaccinale, viene precisato nelle indicazioni ministeriali, «sarà cura del Dirigente Scolastico verificare con il soggetto interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione», se insomma si tratta di una persona guarita dal Covid o esente dalla vaccinazione. La nuova funzionalità prevede anche un sistema di alert, che consente di venire automaticamente a conoscenza dei mutamenti dello stato di vaccinazione del personale nelle 72 ore precedenti. Resta inoltre in funzione l’help desk di assistenza, già attivato dal ministero in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, per supportare le scuole in vaso di dubbi e necessità.