Scuola, i numeri di Bianchi: «Il 93,4 per cento delle classi è in presenza»

Il 93,4 per cento delle classi era, stamattina, in presenza. A dichiaralo è stato il ministero dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che in audizione alla Camera ha fornito i dati aggiornati alle 12 di oggi. Numeri importanti, fondamentali per capire e analizzare sia l’andamento della ripresa delle scuole italiane sia il numero di contagi da Covid tra gli studenti di ogni fascia d’età. Per il ministro le positività riscontrate non riguardano contagi avvenuti a scuole ma precedentemente, cioè durante le vacanze.

I dati di Bianchi: a scuola l’88,4 per cento degli studenti

Secondo i numeri forniti dal ministro Bianchi, su circa sette milioni e quattrocentomila studenti, l’88,4 per cento era in classe. Nel dettaglio, le percentuali di alunni positivi o in quarantena è del 9 per cento nelle scuole dell’infanzia, del 10,9 nella primaria, e del 12,5 tra medie e superiori, con l’ausilio di Dad o didattica integrata. Dal ministero dell’Istruzione, inoltre, sono arrivati anche i dati relativi al personale sospeso perché privo di alcuna vaccinazione: si parla dello 0,9 per cento in tutto il paese.

Bianchi: «La scuola è comunità»

Per Bianchi e per il governo la scuola va tenuta aperta e in presenza. Il ministero ha più volte detto nelle ultime settimane che non si ricorrerà più alla Dad se non in casi estremamente particolari e anche oggi Bianchi ha ricordato l’importanza della socializzazione tra i ragazzi, perché «la scuola è comunità». Tra lunedì e martedì sono stati elaborati i numeri raccolti tramite il sistema Sidi, poi aggiornati alle 12 di mercoledì grazie alle rilevazioni dei presidi. I contagi, secondo il ministero, sono avvenuti prima della riapertura, cioè durante le vacanze.

Il dato sulle Regioni: in Sicilia e Molise le situazioni peggiori

Scendendo nel dettaglio relativo alle classi in presenza di ogni singola Regione d’Italia, è il Molise a detenere il record negativo, con l’82,7 per cento delle classi rientrate dal vivo. Segue la Sicilia con l’83,9 per cento e al terzo posto la Calabria, con l’86,8. Il dato migliore, invece, lo fa registrare la Sardegna con un 91,8 per cento, davanti a Puglia (90,8) e Friuli Venezia Giulia (90,7). Soltanto ieri mattina il sindacato dei presidi segnalava problemi nel 50 per cento delle classi del paese. Numeri smentiti da quelli del ministero, con la risposta dello stesso Bianchi che parla di «stime che non avevano basi numeriche» diffuse troppo facilmente negli ultimi giorni.