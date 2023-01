Alternanza scuola-lavoro, muore 18enne: nessun risarcimento per la famiglia

Alternanza scuola-lavoro: è il 16 settembre quando il 18enne Giuliano De Seta muore in seguito a un incidente sul lavoro. Per la famiglia non ci sarà nessun risarcimento. Il giovane di Ceggia, in provincia di Venezia, prestava servizio in azienda con un contratto di stage. Questo impedirebbe alla famiglia l’accesso al risarcimento causa morte da parte dell’Inail.

Scuola-lavoro, muore 18enne ma nessun risarcimento: era in stage

L’ente ammetterebbe un’eccezione solo se la persona che viene a mancare è il capofamiglia, caso che non si applicherebbe al giovane Giuliano, che era lì per via dell’alternanza scuola-lavoro. In quel periodo, il ragazzo frequentava il quinto anno dell’istituto tecnico Da Vincidi Portogruaro. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, il 18enne si sarebbe trovato davanti a un macchinario, quando una lastra gli sarebbe caduta addosso. La causa del decesso sarebbe quindi per schiacciamento.

«Vogliamo solo sapere come è morto nostro figlio» spiegano i genitori del ragazzo, Enzo e Antonella. Anche la dinamica dell’incidente è tutta da chiarire. Infatti, al momento sarebbero ancora da accertare le cause per cui la lastra si sarebbe staccata, schiacciando le gambe del ragazzo.

Cosa è successo a Giuliano De Seta

Il gip ha richiesto all’ingegnere Franco Curtarello di chiarire queste dinamiche, in modo da delineare anche come sia morto Giuliano. Il prossimo 10 marzo è prevista l’udienza per analizzare le diverse prove repertate al momento dell’incidente. Il giovane era stato subito soccorso dagli altri operai, che avevano poi chiamato il 118. I medici del Suem erano quindi intervenuti e lo avevano trasportato in ospedale. Purtroppo, però, per il diciottenne non c’è stato nulla da fare.

L’autopsia è avvenuta lo scorso 23 settembre nell’ospedale di San Donà di Piave dal medico legale Silvano Zancaner. Da quell’esame si è stabilito che il giovane si trovò schiacciato da una lastra di una tonnellata. Devono rispondere di omicidio colposo la preside e il tutor della scuola, oltre al titolare e al responsabile della ditta.