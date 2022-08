Scuola, graduatorie Gps 2022 online: l’elenco aggiornato e come presentare ricorso

Il mese di agosto è fondamentale per tutti coloro che desiderano diventare insegnanti poiché vengono rese disponibili le graduatorie GPS: vediamo dove trovare l’elenco aggiornato del 2022 e come presentare un eventuale ricorso.

Graduatorie GPS 2022: dove trovarle

In base all’articolo 9 dell’OM 112 del 6 maggio 2022, “il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto”. Alcuni Uffici scolastici provinciali hanno già pubblicato le graduatorie complete, tra cui quelli di Salerno, Benevento e Avellino in Campania, quello di Reggio Emilia in Emilia-Romagna, l’ufficio di Messina in Sicilia e quello di Milano in Lombardia.

Inoltre, all’articolo 9 dell’OM 112 del 6 maggio si legge anche che “avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni”.

Graduatorie GPS 2022: come presentare ricorso dopo l’esclusione

Come evidenziato in precedenza, c’è la possibilità di reclamare l’esclusione alle graduatorie. Tuttavia, i reclami potranno essere effettuati soltanto se si evidenziano errori materiali o omissioni in riferimento esclusivamente alla propria posizione (è infatti compito degli uffici scolastici presentare l’elenco degli esclusi e garantire la correttezza delle graduatorie).

Per rispondere ai reclami per le graduatorie GPS 2022, alcuni Uffici provinciali hanno dedicato un indirizzo mail specifico che si occupa di fornire spiegazioni. Altri invece, hanno sottolineato che si dovrà fare reclamo presso la scuola di riferimento che ha preso in gestione la valutazione.

Quali sono i motivi di esclusione?

I motivi per l’esclusione alle graduatorie GPS 2022 possono essere diversi. Ecco i più comuni: