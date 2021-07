Cosa si sa della scuola e della scuola DAD, si farà? Dopo mesi di DAD i genitori sono impazienti di sapere se i loro figli potranno tornare a scuola o meno. Molti di loro nell’anno passato hanno avuto problemi nell’organizzarsi circa la gestione dei figli. Molti non sanno a chi lasciarli o hanno bisogno di tempo per chiedere dei permessi a lavoro.

In questo articolo verrà spiegata la situazione attuale, ovvero cosa si sa ad oggi e quali disposizioni potrebbero essere applicate alla riapertura delle scuole.

Un tema molto attuale, la scuola DAD si farà?

Un argomento molto attuale in questi giorni, infatti la scuola è al momento chiusa per le vacanze estive. Ma i genitori stanno però iniziando a pensare a settembre, quando dovrebbero aprire le scuole finalmente in presenza.

Molti di loro hanno bisogno di un largo anticipo per capire se chiamare nonni, babysitter o senza possibilità di tali opzioni, valutare chi dei due genitori dovrà prendere dei permessi lavorativi. Stessi che non possono essere richiesti all’ultimo e che per questo motivo devono esser inseriti con grande anticipo. Con l’emergenza sanitaria è capitato che venissero comunicate delle scelte prese a livello regionale il giorno prima, in questo modo le famiglie sono state avvertite all’ultimo momento, in alcuni casi anche la sera prima. Causando loro dei problemi notevoli, soprattutto per quei nuclei familiari che non possono contare sul supporto dei familiari vicino casa.

I bambini delle elementari se lasciati a casa a seguire la DAD necessitano di una figura adulta, per legge presente con loro. Si tratterebbe altrimenti di un reato grave ovvero di abbandono di minore, anche se questo è problema che non sussiste per i genitori che effettuano il lavoro in smart working.

Con la situazione attuale lo smart working è in diminuzione, grazie alla situazione pandemica sotto controllo: ciò però sta facendo interrogare molto su quello che avverrà per quanto riguarda il calendario scolastico del 2021/2022, che inizierà a settembre con date diverse a seconda delle regioni.

La situazione attuale scuola con o senza DAD

Ad oggi non è ancora certo il come si svolgerà l’anno scolastico 2021/2022. Alcune voci sostengono che sicuramente i bambini vaccinati potranno di nuovo tornare a scuola da settembre. Non c’è però nessuna certezza ancora ad oggi, sulla frequenza in presenza e dell’assenza della DAD. La situazione viene vagliata continuamente dal comitato tecnico scientifico. Tutto è da valutare in base alla situazione pandemica, soprattutto in vista della variante Delta.

Le disposizioni (quasi) certe sulla scuola DAD o no

Se la scuola riprenderà in presenza è scontato che si seguiranno le regole che erano già in atto nell’anno scolastico 2020/2021.Verranno quindi certamente mantenute le mascherine e il distanziamento tra gli alunni. La DAD o la presenza varieranno anche in base all’andamento della campagna vaccinale: infatti se molti insegnanti hanno già completato l’iter vaccinale, tanti ragazzi e soprattutto bambini under 12, non è vaccinata.

Non resta quindi che attendere e vedere come evolverà la situazione entro settembre. Solo allora si saprà qualcosa sia dal punto di vista pandemico che dal punto di vista dell’andamento della campagna vaccinale. La speranza è che le notizie si possano sapere quanto prima lasciando alle famiglie il tempo di organizzarsi al meglio.