Scuola, saranno assunti 94mila docenti, ma i sindacati attaccano: «Mancano aspiranti»

Il mondo della scuola italiana si prepara a una mini-rivoluzione, che non è stata però accolta da tutti in maniera favorevole. Se da un lato il ministero dell’Istruzione ha annunciato che saranno 94.130 i nuovi insegnati di ruolo dal prossimo primo settembre, dall’altro i sindacati frenano. Secondo Cisl, Uil e Snals, infatti, molti posti non saranno assegnati perché mancano gli aspiranti. La causa sarebbero le graduatorie. Un sistema farraginoso, secondo i sindacalisti delle tre sigle, che porterà a confusione e difficoltà. E con le cattedre che rischiano di restare vuote, i dirigenti scolastici sarebbero costretti a puntare nuovamente sui supplenti.

I dati incrociati dalla Cisl: coperta una cattedra su otto

Ivana Barbacci, di Cisl scuola, ha analizzato la vicenda. Numeri alla mano, come riportato da La Repubblica, la sindacalista spiega che «incrociando i dati sulle assunzioni con quelli degli aspiranti presenti nelle diverse tipologie di graduatorie da cui si potrà attingere per le nomine, si evidenziano criticità irrisolte, nonostante il moltiplicarsi delle procedure concorsuali attivate negli ultimi tempi». E gli esempi sono emblematici. Barbacci evidenzia che in Lombardia «per i 3.396 posti da coprire nella graduatoria del concorso da poco pubblicata ci sono solo 481 aspiranti. Ancora più clamoroso lo scarto in Piemonte, dove con 1.307 posti su cui assumere la graduatoria concorsuale si ferma a 47 aspiranti. Va un po’ meglio nel Lazio, dove per 957 posti i concorrenti saranno 264, ma in Veneto si potranno assumere solo 114 docenti per 1.538 posti vacanti, e in Emilia 124 su 1.077». Di fatto, soltanto per la scuola elementare e per queste cinque regioni si parla di una cattedra coperta su otto.

Uil scuola: «Il sistema farraginoso dei concorsi è fallito»

La stima è diversa per la Uil scuola, che comunque pensa «si arriverà forse al 50 per cento». A dichiararlo è stato Pino Turi, che ha attaccato il ministero: «Il sistema farraginoso dei concorsi, troppi e scoordinati tra loro, è fallito e se ne avrà riprova se le nostre previsioni saranno suffragate dai fatti. Concorsi accavallatisi con una cervellotica distribuzione tra posti e percentuali che creano solo confusione e congelano posti che andranno coperti da supplenze. Un sistema che invece di risolvere la piaga del precariato la crea. Le cause sono ormai ben note e sono nel sistema concorsuale, sclerotizzato nella sua struttura ideologica».

Snals sugli insegnanti: «Alcuni non entreranno nel numero»

E poi altri disagi, sempre dovuti alla macchina concorsi. Per Elvira Serafini di Snals «la particolare situazione che stanno vivendo molti docenti che, a causa di ritardi nella pubblicazione di alcune graduatorie del concorso straordinario 2020 e di quello ordinario, non riusciranno a rientrare nel numero dei posti previsti per il ruolo».