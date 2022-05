Sassuolo-Milan, sold out in un’ora: spuntano annunci di biglietti a oltre mille euro

Ieri il tilt del sito del Sassuolo, oggi il sold out in meno di un’ora. La corsa al biglietto per la trasferta del Milan di domenica prossima vive di momenti sempre più accesi. Ora, però, i tifosi devono fare i conti con la rabbia o la delusione di non poter partecipare all’eventuale festa Scudetto. A comunicare la vendita di tutti i tagliandi disponibili, circa 18mila, è stata la società neroverde. Già alla vigilia del precedente turno c’è chi aveva avanzato il problema della ridotta capienza del Mapei Stadium, che può ospitare 21.525 spettatori. Troppo pochi per una febbre scudetto, quella rossonera, che sale sempre più e che rischia di portare i tifosi anche ad acquisti fuori dai circuiti ufficiali pur di esserci.

Oltre 100mila utenti in attesa per 18mila biglietti

Per i tifosi del Milan è stata una mattinata al cardiopalma. Alle 11, in concomitanza con l’apertura delle prevendite, si sono formate lunghe code virtuali sul portale Vivaticket, dove sono stati messi in vendita i 18mila biglietti disponibili. Pochi per gli oltre 100mila in attesa, con grande amarezza per chi non ce l’ha fatta. «In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38ª giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera», ha scritto poi il Sassuolo. Disponibili soltanto quelli nel settore Tribuna Sud, ma con una prelazione speciale per gli abbonati neroverdi del girone di ritorno.

Il caos favorisce il bagarinaggio

Sono stati i social, poi, scenario dell’altra faccia della medaglia. Mentre centinaia di fan sfogavano la propria delusione sui social, su molti portali sono immediatamente tornati in vendita biglietti a prezzi anche dieci o venti volte superiori rispetto agli originari. Ci sono tagliandi che vanno dai mille ai 3mila euro, con una pratica che ricorda quanto successo ai tifosi della Roma in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. E le critiche al sistema di gestione dei biglietti impazzano. Troppo piccolo l’impianto per una partita del genere e troppo vantaggiosa la possibilità di acquistare anche 4 biglietti a testa, considerato il cambio nominativo libero. Una scelta che favorirebbe, secondo tanti, il mercato secondario.