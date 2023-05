lo scudetto del Napoli sulla stampa estera

Festa grande a Napoli (e nelle altre città italiane) per la vittoria del terzo scudetto, a 33 anni di distanza dall’ultimo. In migliaia ieri sera si sono radunati intorno allo stadio di Fuorigrotta sold out per la partita contro l’Udinese. Caroselli, fuochi d’artificio e cori hanno scandito la notte sul lungomare e nei rioni. Purtroppo durante i festeggiamenti un 26enne è morto dopo essere stato ferito da colpi d’arma da fuoco. Altri tre i feriti ma non in pericolo di vita.

L’impresa del Napoli sulla stampa estera

L’impresa del Napoli è stata raccontata anche dalla stampa internazionale. Dai britannici Bbc e Guardian fino all’argentino Clarin.

Bbc: 33 anni di attesa

L’ultima volta che ha vinto il campionato è stata nel 1990, ricorda la Bbc, con una squadra trainata da Diego Maradona. Oggi l’uomo decisivo è stato Victor Osimhen che ha segnato il pareggio al 52′ dopo che Sandi Lovric aveva portato in vantaggio l’Udinese. Facendo vincere al Napoli il suo terzo scudetto con cinque partite di anticipo.

Guardian: «Never give up»

«Non devi mai mollare», scrive il Guardian. «Il Napoli ‘underdogs’, sfavorito, raggiunge di nuovo la gloriosa vetta».

Per il Sun è Fandemonium

Il quotidiano britannico sottolinea l’assalto dei tifosi napoletani dopo la vittoria.

Clarìn: Un sogno reso possibile da Maradona

I napoletani festeggiano il loro terzo scudetto con il ricordo di Maradona, scrive l’argentino Clarìn, «convinti che Diego lo abbia reso possibile».

La Nacion: Napoli fuoriclasse ma al risparmio

Restando in Argentina, la Nacion dopo aver ricordato che «esattamente 33 anni e cinque giorni dopo che Diego Armando Maradona portò il Napoli all’ultimo titolo in Serie A, la squadra del Sud d’Italia ha finalmente conquistato il suo terzo scudetto», ribadisce come la squadra abbia centrato l’obiettivo risparmiando in ingaggi. «Il mercato spiega il successo ottenuto dagli azzurri: licenziano calciatori con ingaggi altissimi e ingaggiano giovani in ascesa».

L’Equipe titola La Resurrection

Il quotidiano francese L’Equipe scrive: «A 33 anni dal suo ultimo titolo Napoli è campione d’Italia. 1987 – 1990 – 2023». Con un fotomontaggio in cui si vedono Maradona e Osimhen che esultano.

Naples est sacré champion d'Italie. Le classement de Serie A : https://t.co/NScg2SOP0A pic.twitter.com/QGZNLIQf7R — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 4, 2023

El Pais: «Vittoria clamorosa e meritata»

«La città partenopea impazzisce con il terzo scudetto della sua storia, vittoria clamorosa e meritata, a cinque giornate dalla fine del campionato», scrive lo spagnolo El Pais.