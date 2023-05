Napoli, festa scudetto: muore un 26enne colpito da colpi d’arma da fuoco

Durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli un 26enne è stato ucciso a colpi di pistola. Vincenzo Cospito, del quartiere Ponticelli, dopo essere stato ferito in Piazza Volturno era stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Cardarelli dove è morto. Subito dopo il decesso, familiari e amici hanno invaso il pronto soccorso danneggiandolo.

Altri tre feriti da colpi di pistola: una donna di 26 anni e due ventenni

Durante la festa sono state ferite altre tre persone sempre con colpi di pistola: una donna di 26 anni di Portici a una caviglia e due 20enni di Ponticelli colpiti al gluteo. Non sono in pericolo di vita. Le prognosi vanno dai 10 ai 15 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto tutti e quattro, sia Cospito sia i tre feriti, sarebbero stati colpiti nella stessa zona.

Due feriti a causa dell’esplosione di petardi

A causa dell’esplosione di petardi invece sono finiti all’ospedale Pellegrini altre due persone: un 49enne e un 19enne. Feriti alle mani, il più giovane ha perso alcune falangi della mano destra.