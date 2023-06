Scudetto del Napoli, stasera su Rai2 la festa al Maradona con Stefano de Martino

Cala il sipario sulla stagione calcistica italiana. Oggi 4 giugno andranno in scena le partite della 38esima e ultima giornata di Serie A con gli ultimi verdetti. Resta da scoprire infatti chi tra Roma, Juventus e Atalanta giocherà la prossima Europa League e la Conference League. Da decidere anche la terza retrocessa in Serie B fra Spezia e Verona, impegnate rispettivamente a Roma e Milano. Stasera però, alle 21 in diretta su Rai2, ci sarà la festa Scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona con un conduttore d’eccezione. Stefano De Martino guiderà l’evento che vedrà la presenza dell’intera rosa e di tanti artisti della città, da Gigi D’Alessio a Clementino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Festa Scudetto del Napoli, le anticipazioni di stasera 4 giugno 2023 su Rai2

La festa del Napoli andrà in onda poco dopo 90° minuto, all’interno dell’ultimo appuntamento stagionale de La domenica sportiva. L’evento inizierà al termine della partita fra i padroni di casa, già campioni d’Italia da diverse giornate, e la Sampdoria, ormai aritmeticamente retrocessa in Serie B. Al fischio finale, il capitano della squadra Giovanni Di Lorenzo potrà alzare il trofeo assieme ai compagni, dal probabile capocannoniere del campionato Osimhen – Lautaro Martinez permettendo – al talento georgiano Kvaratskhelia. Sarà anche l’ultima in panchina per Luciano Spalletti, che ha già comunicato in conferenza stampa la sua decisione di lasciare la società e prendersi uno anno sabbatico. Alle 21, i riflettori si accenderanno su un palcoscenico nello stadio su cui, assieme ai calciatori, salirà Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore televisivo sarà al timone di una serata dalle grandi emozioni.

Per la festa Scudetto del Napoli arriverà immancabilmente il presidente Aurelio De Laurentiis, che durante Che tempo che fa aveva dato l’ufficialità della diretta televisiva. Attese le esibizioni dal vivo di Gigi D’Alessio, lo scorso 1 giugno protagonista del suo concerto Uno come te da Piazza del Plebiscito, e di Clementino. Non mancheranno il frontman dei The Kolors Stash, Enzo Avitabile, Arisa ed Emma Marrone. Confermata anche la presenza di Nino D’Angelo, che interpreterà la sua Napoli, inno ufficiale della squadra partenopea. Sul palco anche diversi attori della tv e del teatro napoletani per raccontare, citando il presidente De Laurentiis, «il grande sentimento azzurro». In città ci saranno numerosi maxischermi per seguire il concerto all’aperto, da Piazza del Plebiscito a Piazza Mercato. La festa Scudetto arriverà nei vicini paesi di Castellammare di Stabia, Bacoli, Portici, Nola, Pozzuoli e Giugliano.