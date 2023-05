Scudetto del Napoli, i complimenti del mondo Juventus tra ironia e rosicate

Congratulazioni sì, ma con frecciatine velenose e un pizzico di malcelate rosicate. Tra le reazioni al terzo scudetto del Napoli si è fatto notare il tweet celebrativo della Juventus, che ha scritto sui suoi profili social: «Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!». Chiaro il duplice riferimento: all’egemonia bianconera dei nove campionati vinti consecutivamente dal 2012 al 2020 e alla scarsa propensione (eufemismo) delle rivali a complimentarsi per quei successi. D’altronde il Napoli, ancora oggi con il suo presidente Aurelio De Laurentiis, contrappone “l’onestà” del tricolore appena vinto dalla squadra di Luciano Spalletti con quelli juventini considerati macchiati. Alla faccia di quanto dimostrato sul campo (e della sportività).

Tuttosport, articolo e tweet ironici cancellati

Ma nel gioco degli sfottò dalle parti di Torino non si sono fermati qui. Nella tarda serata di giovedì Tuttosport, quotidiano vicino alla Juve, ha pubblicato un articolo, postato anche sui social, su «cosa succedeva quando la Juventus vinceva il suo terzo scudetto», cioè lo stesso numero raggiunto oggi dal Napoli: era addirittura il 1931, quasi 100 anni fa… A qualcuno però questo tipo di ironia non deve essere piaciuta: il tweet e il pezzo sono stati cancellati in fretta e furia (troppa shitstorm?).

Pro Vercelli, quel (finto) post diventato virale

Sempre a proposito di parallelismi imbarazzanti, è circolato molto un tweet della Pro Vercelli, storica società di calcio ora decaduta tra i meandri della Serie C, che recitava: «Complimenti @sscnapoli per il vostro terzo scudetto! Ve ne mancano però altri 4 per poterci raggiungere», visto che il palmarès della squadra piemontese in effetti conta sette tricolori. Tutto bello, divertente e molto retwittato, peccato fosse un fake. La (vera) Pro Vercelli è dovuta intervenire per placare le polemiche: «La F.C. Pro Vercelli 1892 intende prendere le distanze da alcuni tweet comparsi in rete negli ultimi minuti su profili fake. La Società si complimenta con l’@sscnapoli per la vittoria del terzo scudetto!».