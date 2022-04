Scrosati di Fremantle da Mattarella e Luciana Castellina fan del Papa: le pillole del 22 aprile

Si sa, Andrea Scrosati è un uomo ambizioso. E nella giornata di oggi, venerdì, il group Coo e Ceo europeo di Fremantle è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrosati ha presentato al capo dello Stato il piano di investimenti di Fremantle in Italia, che segue la recente acquisizione da parte del gruppo di Lux Vide, una delle realtà più rilevanti della produzione televisiva italiana, fondata 30 anni fa dall’ex direttore generale della Rai Ettore Bernabei, e l’annuncio di un accordo quadro con Cinecittà, guidata da Nicola Maccanico. Come fa sapere lo stesso gruppo, «in seguito a queste operazioni Fremantle è oggi la realtà leader italiana della produzione indipendente di intrattenimento, cinema e serie tv. Dal 2017 il gruppo ha speso oltre 900 milioni di euro nel settore della produzione culturale in Italia, impegnando in maniera continuativa mille persone ogni anno, coinvolgendo oltre 10 mila professionisti dal 2019 a oggi e producendo in Italia circa 1.600 ore di contenuti originali solo negli ultimi tre anni». E non finisce qui: Scrosati ha anche confermato al presidente Mattarella l’intenzione di portare in Italia alcune delle produzioni internazionali più prestigiose del gruppo, a partire dal prossimo film diretto da Angelina Jolie basato sul libro Senza sangue di Alessandro Baricco, che sarà girato in Italia questa estate.

Come attira il Salone del risparmio

A poco meno di 20 giorni dall’inizio dell’edizione numero 12 del Salone del Risparmio, con Febaf che conferma la sua tradizionale partnership, si avviano verso quota 8 mila gli iscritti all’evento di riferimento per gli operatori del settore del risparmio gestito, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio 2022 in presenza al MiCo di Milano e online sulla piattaforma interattiva di broadcasting di Assogestioni.

Luciana Castellina fan di Papa Francesco

«Alla fine dell’esistenza tanti diventano papisti», diceva un vecchio saggio. E comunque molti si avvicinano alla religione. Ora tocca a Luciana Castellina: «Ha ragione Papa Francesco quando ha detto che oggi non si può fare neanche una guerra giusta. Il problema non è chi ha torto e chi ha ragione. La guerra non si può più fare», ha affermato in qualità di “militante pacifista e parlamentare comunista”, in un’intervista a Siamo noi in onda su Tv2000, l’emittente cara alla Conferenza episcopale italiana, nel pomeriggio di lunedì 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Sostiene Castellina: «Capisco i giovani ucraini che chiedono le armi. Sono ragazzi, gli sparano addosso, li bombardano. È una reazione comprensibile. Quello che non capisco è che dei governanti responsabili pensino invece che bisogna dargli le armi. La cosa può finire inevitabilmente solo con un massacro». E non solo: «La resistenza ucraina è stata paragonata alla resistenza antifascista italiana. Ma la differenza è enorme. La Seconda Guerra mondiale nel 1943 era verso la fine. Mentre in Ucraina è un inizio di una guerra che rischia di diventare mondiale. E le armi non possono che contribuire alla deflagrazione». Gran finale papista: «Trovo molto bello l’accenno che Papa Francesco ha fatto nell’Enciclica Fratelli tutti all’esempio di San Francesco che da solo se ne va in Medio Oriente e va a parlare con il sultano. Ricorda il nostro motto del Movimento pacifista: i patti non vanno fatti con gli amici ma con il nemico. Bisogna dialogare, capire le sue ragioni e trovare un compromesso. È difficile ma è molto peggio che la guerra continui». Luciana Castellina è nata a Roma il 9 agosto 1929.

La pizza di Vitigliano, prima in Europa

10 Diego Vitagliano a Napoli è la pizzeria numero uno d’Europa. Anche quest’anno Big Seven Travel, portale internazionale che sceglie le migliori destinazioni in tutto il mondo attraverso speciali classifiche in diverse settori, ha pubblicato la sua classifica delle pizzerie più amate dai lettori. «Sicuramente servono pizza come questa in paradiso», si legge nella scheda della pizzeria napoletana. E l’avventura imprenditoriale del pizzaiolo napoletano non conosce sosta: a breve, prima dei Mondiali 2022, aprirà diverse pizzerie “10 Diego Vitagliano” a Doha, in Qatar. Della serie: se la nazionale italiana non partecipa ai Mondiali, ci va Diego con la sua pizza da numero 10. Lo stesso Vitagliano si è detto «emozionato e onorato per questo importante riconoscimento, che non solo considera il giudizio di esperti del settore, ma anche il parere dei clienti provenienti da tutto il mondo. Sapere che la mia pizza è così tanto amata a livello internazionale mi riempie di gioia e rappresenta un segnale importante, soprattutto ora che si ricomincia a viaggiare dopo un lungo periodo di stop causato dalla pandemia».