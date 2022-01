Scream, Drew Barrymore annuncia la reunion del cast ricevendo una telefonata da Ghostface

Dopo le reunion di Friends e di Harry Potter, presto sarà la volta del cast di Scream. Lo ha annunciato Drew Barrymore nel corso dello show da lei condotto sui canali Cbs. Come lo ha fatto? Ricevendo una chiamata dal killer Ghostface, proprio come succede all’inizio del primo film della saga. In cui, ormai non è più spoiler, lei muore subito: «Beh, il mio personaggio non ce l’ha fatta ma alla reunion sarò presente anche io!», ha detto l’attrice e presentatrice.

Hello, Drew. Let’s catch up on old times. https://t.co/fug861uKqF — Scream (@ScreamMovies) January 8, 2022



Scream, la reunion al The Drew Barrymore Show

Alla reunion, che si terrà proprio al The Drew Barrymore Show dell’11 gennaio, parteciperanno gli attori principali del primo film della saga, che ha appena compiuto 25 anni: Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette. «Nel genere horror, la mia più grande lamentela era che sapevo sempre che il personaggio principale avrebbe dovuto lottare fino alla fine, ma che sarebbe sopravvissuto e ce l’avrebbe fatta. Quello che volevo fare era eliminare questa comfort zone», aveva spiegato l’attrice in un’intervista, parlando della morte del suo personaggio nella prima scena del primo film della saga. «Ho chiesto di poter essere Casey Becker in modo da stabilire che quella regola non si applica in questo film».

Scream, il quinto film in Itala dal 13 gennaio

La reunion del cast dello Scream originale sarà un’operazione-nostalgia, ma anche di marketing. Il 13 gennaio (un giorno prima rispetto agli Usa) esce infatti nelle sale italiane il quinto film del franchise di Ghostface, con Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) e David Arquette (Dewey Riley) che tornano a interpretare i loro ruoli iconici. Cox e Arquette, tra l’altro, girando il primo film si erano persino innamorati e poi sposati (nel 1999, divorzio nel 2013). A completare il cast del nuovo sequel Melissa Barrera, Kyle Gallner e Jack Quaid, figlio di Dennis Quaid. Si tratta del primo capitolo della saga senza la regia del creatore Wes Craven, morto a 76 anni nel 2015.