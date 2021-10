Torna l’orrore, torna Ghostface. È online il primo trailer di Scream, quinto capitolo della saga horror nata da un’idea di Wes Craven (Le colline hanno gli occhi, Nightmare – Dal profondo della notte). Si tratta del primo film che non potrà vantare la direzione del grande regista, alla guida dei precedenti quattro episodi, scomparso nel 2015.

Era nell’aria già da giorni, quando un emoticon uscita su Twitter aveva acceso le sirene dei fan di tutto il mondo. A conferma dei rumors sono poi giunte le prime immagini ufficiali, pubblicate in esclusiva mondiale dal magazine americano Enterteinment Weekly, e un tweet di Kevin Williamson, produttore del film. Ghostface è tornato e sbarcherà nelle sale italiane il 13 gennaio 2022, un giorno prima rispetto agli Usa.

Scream, il ritorno del cast originale

La maschera che ha segnato – e spaventato – giovani e adulti riappare dunque a 25 anni esatti dalla prima volta, era il 1996. Cinque lustri sono anche quelli passati nella trama del film, che riporta sullo schermo i protagonisti che hanno reso indimenticabile il primo capitolo. Nel trailer, disponibile anche il lingua italiana, appare infatti Sydney Prescott, ancora con il volto di Neve Campbell. Assieme a lei si possono rivedere Courteney Cox, alias la giornalista Gale Weathers, e David Arquette, il vice sceriffo Dewey Riley. I due attori, girando il primo film, si erano persino innamorati e poi sposati. A completare il cast di questo quinto capitolo e reboot Melissa Barrera, Kyle Gallner e Jack Quaid, figlio della star di Hollywood Dennis Quaid.

La storia parte da una nuova serie di efferati omicidi nella tranquilla cittadina di Woodsbro ad opera di un nuovo assassino con indosso la maschera di Ghostface. La trama è sempre la stessa. Prima di trovare la morte, le vittime ricevono una telefonata da un uomo sconosciuto che le intrattiene con domande di vario genere. Solo in seguito, dopo aver finito il suo gioco, le uccide. Così la città cade nuovamente nell’incubo come avvenuto anni prima e nessun adolescente è più al sicuro.

La trama di Scream è ispirata a una storia vera

Scream, il primo capitolo del 1996 (in Italia approdò solo l’anno successivo), rappresenta una delle saghe horror più pop della storia cinematografica, grazie alla sua capacità di mescolare paura e momenti di comicità. Pochi però sanno che fonte di ispirazione per Craven e Williamson fu la storia vera di Danny Rolling, serial killer che fra il 1989 e il 1990 uccise cinque adolescenti a Gainesville, in Florida. Dopo il successo del primo capitolo, nel 1998 è giunto il sequel Scream 2, cui ha fatto seguito il terzo film nel 2000. Per vedere il quarto episodio, primo di una nuova trilogia ideata da Craven, furono necessari undici anni, dato che il film approdò in sala nel 2011. La morte del regista fermò la produzione del quinto capitolo, che sbarcherà nelle sale il prossimo gennaio.