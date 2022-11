Scozia, idraulico trova il messaggio in bottiglia più antico del mondo: ha 135 anni

«Chiunque trovi questa bottiglia può pensare che la nostra polvere stia soffiando lungo la strada». Questo si legge nel messaggio in bottiglia trovato da un idraulico in Scozia. Il messaggio avrebbe circa 135 anni e sarebbe per questo il più antico del mondo. Paradossalmente, non è stato trovato in acqua. Infatti, l’idraulico stava lavorando in un’abitazione di Edimburgo. Peter Allen non poteva credere alla sua scoperta.

Scozia, scoperto messaggio in bottiglia di 135 anni fa

Il ritrovamento risale allo scorso 14 novembre, ma la notizia arriva solo in questi giorni. Sembra che a scriverlo siano state due persone nel lontano 1887. L’idraulico ha informato la padrona di casa – dato che la bottiglietta alla fine era la loro – e la donna ha aspettato l’arrivo dei figli minori per aprirla tutti insieme. All’inizio, i bambini hanno tentato di rimuovere la carta all’interno della bottiglia, ma questa andava sgretolandosi. Così, per leggerlo si è dovuta rompere la bottiglia in vetro.

A quanto si apprende, il messaggio risalirebbe all’Età Vittoriana. La donna ha poi postato tutto su Facebook, facendo così girare la notizia per la rete.

Messaggio in bottiglia di oltre un secolo fa

«James Ritchie e John Grieve hanno posato questo pavimento, ma non hanno bevuto il whisky. Chiunque trovi questa bottiglia può pensare che la nostra polvere stia soffiando lungo la strada» si legge nel messaggio. A quanto si apprende dagli archivi scozzesi, i due sono esistiti realmente, questi erano i loro nomi reali e si aspettavano che qualcuno trovasse la bottiglia. Certo, non si aspettavano che il fatto sarebbe avvenuto oltre un secolo dopo.

Il ritrovamento è stato davvero eccezionale. Il biglietto trovato è ancora ben leggibile e non si sa ora cosa la proprietaria intenda farne. La bottiglia è stata trovata in un buco del pavimento durante un lavoro di ristrutturazione.