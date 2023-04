Scozia, arrestato il marito dell’ex premier Nicola Sturgeon

Sembra non esserci pace per l’ormai ex premier scozzese Nicola Sturgeon. A quasi due mesi dall’annuncio delle sue dimissioni da leader del governo in Scozia, la donna fa i conti oggi con l’arresto del marito. Si tratta del 58enne Peter Murrell, ex presidente dello Scottish national party, il partito indipendentista, preso in custodia dalla polizia nella sua casa poco fuori Glasgow. Alla base dell’arresto ci sarebbero presunte irregolarità finanziarie portate avanti dall’uomo. Le immagini degli agenti che hanno cordonato l’intera area e circondato la casa di Peter Murrell e Nicola Sturgeon hanno fatto il giro del web.

Police are outside Nicola Sturgeon and Peter Murrell’s home https://t.co/SgTIwXncF0 pic.twitter.com/SKNNFwITMH — Kieran Andrews (@KieranPAndrews) April 5, 2023

Murell arrestato per presunte irregolarità finanziarie

L’arresto di Peter Murrell è un duro colpo all’area indipendentista della Scozia e allo Scottish national party. L’ex presidente è stato arrestato per presunte irregolarità finanziarie. Ma sono stati giorni duri, per lui, anche per un’altra vicenda. In tanti gli imputano il vistoso calo di iscritti al partito, che nel 2019 contava 125 mila persone e due anni dopo, nel 2021, già 104 mila. Nell’ultimo report relativo agli iscritti, inoltre, si è evidenziato un nuovo e profondo crollo: i membri dello Scottish national party in tutta la Scozia sono appena 72.186. Da lì le dimissioni di Peter Murrell, che avrebbe voluto tenere segreti i numeri.

In Scozia solo il 39 per cento vuole staccarsi dal Regno Unito

Gli indipendentisti continuano a diminuire e le dimissioni di Nicola Sturgeon, arrivate per «stanchezza» a metà febbraio scorso, non hanno certo dato la scossa in senso opposto. A guidare la Scozia oggi è Humza Yousaf, primo leader musulmano del Paese. Ma i sondaggi danno il Snp sempre più in calo. Secondo YouGov, che ha completato un’ultima rilevazione per SkyNews, solo il 39 per cento degli scozzesi vuole sganciarsi da Londra. Dall’altra parte, il 47 per cento è contro l’indipendenza mentre cresce il partito di chi si astiene o non sa scegliere.