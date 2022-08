Scout di 17 anni scomparso nel lago di Lavarone: ricerche in corso

Un ragazzo scout di 17 anni è scomparso nel lago di Lavarone, dopo essersi tuffato dal pedalò. Il giovane stava trascorrendo una giornata insieme al gruppo di Lonigo dell’Agesci, quando ha deciso di lanciarsi in acqua, credendo che in quel punto il lago non fosse profondo, e non è più riemerso. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda ora, ma senza esito.

Scout di 17 anni scomparso nel lago di Lavarone

Lo scout di 17 anni scomparso nel lago di Lavarone si chiama Willy, è originario della Costa d’Avorio e vive a Lonigo. Proprio lì si è affiliato al gruppo scout locale, con il quale si è recato in gita il 9 agosto sulle sponde del lago. Al lido Marzari gli amici hanno noleggiato tre pedalò e si sono allontanati dalla riva. A quel punto Willy, che non sa nuotare, ha deciso di tuffarsi, dimenticando però di fare i conti con la profondità del lago. Credendo che l’acqua fosse bassa si è lanciato in acqua e non è più riemerso.

Immediatamente i compagni e il fratello, a bordo dello stesso pedalò, hanno allertato i soccorsi e si sono tuffati per recuperare il ragazzo. Tuttavia, in questo particolare periodo, le acque del lago non risultano particolarmente trasparenti. Anzi, la siccità le ha rese dense e difficili da sondare a occhio nudo. Inoltre, il fondo può toccare i 17 metri ed è ricoperto da erbe infestanti. Nel giro di pochissimo sono accorsi i bagnini del Lido Bertoldi, il più vicino al luogo dell’incidente, e quelli del Lido Marzari.

Successivamente sono intervenuti i sub del Corpo dei vigili del fuoco permanenti di Trento, che si sono calati dall’elicottero atterrato a poca distanza. Si è cercato ovunque, partendo in modo concentrico dal punto segnalato dai ragazzi. Tuttavia, una brezza leggera da est ha complicato i soccorsi, poiché ha probabilmente spostato l’oggetto delle ricerche. Le operazioni dei sommozzatori sono andate avanti fino a tarda ora, ieri sera, senza esito, e continueranno oggi, si spera con l’ausilio della luce del giorno.