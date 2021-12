Finalmente un millepiedi con 1000 piedi. In Australia, un gruppo di ricercatori ha individuato un artropode con un numero di zampe impressionante. Sono ben 1306, un numero ben superiore alle 750 della specie californiana finora detentrice del record.

Eumillipes Persephone, questo il nome attribuitogli dagli scienziati, vive a circa 60 metri di profondità nel terreno nella regione di Eastern Goldfields, nell’Australia occidentale. Il nome deriva dal greco Eu, bene (vero nella classificazione zoologica e botanica) e dal latino Millipes, millepiedi. Persephone è invece un omaggio alla dea greca degli inferi, moglie di Ade e sovrana dell’oltretomba. La scoperta, pubblicata su Scientific Reports, è avvenuta nel corso di una valutazione dell’impatto ambientale sotterraneo della Virginia Tech.

Milli- means 1,000. Ped or pes means🦶. So all millipedes must have 1,000 feet. Nope! In fact, none did…Until now! #NSFfunded scientists have discovered the first true millipede – Eumillipes persephone. This helps expand knowledge of the diversity of these important insects. pic.twitter.com/30WOEhuPBW — National Science Foundation (@NSF) December 16, 2021

Lungo 10 centimetri, il millepiedi è cieco e pallido e si ciba probabilmente di funghi

Il team, guidato da Paul Marek, aveva effettuato le rilevazioni nell’agosto 2020 in un’area mineraria a Est di Perth, nota per le estrazioni dell’oro da cui prende il nome. Si era qui imbattuto in otto esemplari che vivevano a profondità comprese fra 15 e 60 metri di una specie ancora sconosciuta. Cieco come molti altri suoi simili, l’Eumillipes Persephone è lungo circa 10 centimetri e conta 330 segmenti corporei, eccellenti per il suo spostamento sotto terra. Le 1306 zampe sono invece molto corte, mentre la testa ha una particolare forma conica dal colore pallido.

«La sua lunghezza è in grado di conferirgli maggiore forza per gli spostamenti», ha spiegato al GuardianJuanita Rodriguez, collaboratrice della ricerca ed esperta di insetti. Il millepiedi portoghese, razza invasiva che popola i terreni dopo le piogge e fra le più diffuse del Paese, conta appena 25 segmenti, quasi 10 volte meno del Persephone. Difficile invece ancora definire come si nutra, anche se Rodriguez è pronta a scommettere che sia ghiotto di funghi.

Il team sta cercando eventuali potenzialità della specie nel ramo medico

L’analisi genetica ha riscontrato somiglianze fisiche con l’Illacme plenipes, specie trovata in California e fino a oggi detentrice del record per il numero di zampe: 750. Il team di esperti è ora al lavoro per analizzare le sostanze chimiche prodotte dai millepiedi, sperando di scoprire un potenziale utilizzo nel ramo medico. «Li stiamo testando per valutarne la risposta ai patogeni con forte resistenza antimicrobica», ha concluso Rodriguez.

L’Eumillipes Persephone è ora una delle 2000 specie di millepiedi conosciute in Australia che vanta una delle più vaste biodiversità al mondo. È probabile che le specie note siano solamente la metà di quelle realmente esistenti che secondo vari scienziati potrebbero arrivare a 4000. Non è escluso che una di essere possa anche infrangere il nuovo record appena stabilito.

