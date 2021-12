Romani d’Olanda

Nel corso della sua lunga storia, l’Impero Romano conquistò quasi tutto il mondo allora conosciuto. Non sorprende allora che non lontano da Amsterdam, in Olanda, un team di ricercatori abbia scoperto un forte fatto costruire dal terzo esponente della dinastia giulio-claudia e poi fondamentale per la campagna del suo successore Claudio.

Il forte si trova nei pressi del fiume Velsen, a 20 miglia da Amsterdam

La fortezza romana sorgeva non lontano dal centro di Velsen, in latino Flevum, situato a 20 chilometri da Amsterdam, e lungo il fiume Oer-IJ, affluente del Reno. Gli archeologi hanno affermato con discreta certezza che si trattasse dell’accampamento più a nord dell’Impero e che, prima ancora di essere usato per l’invasione della Britannia, fu importante per tenere a bada i Cauci, tribù germanica stanziata lungo la costa del Mare del Nord. Il forte era capace di contenere decine di migliaia di legionari e per questo rappresentò un crocevia importante per l’espansione verso nord. La scoperta aggiunge un nuovo tassello alla traversata della Manica, che si credeva fosse partita solo dal punto dove oggi sorge Boulogne sur-Mer, Francia.

«Caligola effettuò qui solo i preparativi per invadere la Britannia», ha detto al Guardian Arjen Bosman, archeologo dell’Università di Amsterdam che ha guidato la ricerca. «Il suo assassinio nel 41 d.C. non gli permise di ultimare la spedizione, che fu poi ripresa dal suo successore Claudio». Una conferma della presenza di Caligola in Olanda è giunta da segni presenti su botti di vino carbonizzate, recanti il simbolo giulio-claudio con le iniziali dell’imperatore. «Abbiamo rinvenuto assi di legno sotto la torre di guardia che possiamo datare attorno al 42-43 d.C.», ha proseguito Bosman. «Si tratta della fase immediatamente alla partenza per la Britannia».

La ricerca in Olanda sull’Impero Romano si protrae già dagli anni Cinquanta

I recenti studi di Bosman hanno consentito di quantificare anche l’estensione del sito. «Non si tratta di un piccolo castellum di uno o due ettari come il primo forte di Velsen», ha dichiarato lo studioso. «Siamo di fronte a una fortezza legionaria di 11 ettari, o forse anche di più. Non sappiamo infatti con esattezza le reali sue dimensioni, che potranno trovare spiegazione solo con ulteriori studi». Quando parla di «primo forte», Bosman si riferisce al ritrovamento risalente al 1972 di un’altra fortezza, in funzione dal 15 al 30 d.C. Quest’ultima, ribattezzata Velsen 1, era stata abbandonata a seguito della rivolta dei Frisoni, popolo germanico originario dei Paesi Bassi. Gli archeologi hanno anche trovato resti umani in alcuni pozzi, a conferma della teoria secondo cui i romani avvelenassero le acque durante una ritirata.

Le ricerche in terra olandese però vanno avanti già dall’immediato dopoguerra. Nel 1945 infatti, il lavoro di alcuni studiosi aveva riportato alla luce frammenti ceramici all’interno di una trincea tedesca abbandonata. Gli scavi proseguirono anche per tutti gli anni Cinquanta, durante la costruzione del moderno Velsertunnel sotto il Canale del Mare del Nord. E nel 1997, lo stesso Bosman era riuscito a identificare nell’area del forte tre fossati, un muro e un cancello. Nell’area, gli archeologi hanno anche trovato un’incredibile quantità di armi tra cui daghe, coltelli e lance.