L’Africa è la culla dell’umanità. Da oggi il continente potrebbe fregiarsi anche della paternità del social network più antico della storia. Alcuni scienziati hanno infatti scoperto un intenso scambio di perline ricavate da gusci di uova di struzzo, che si sarebbe esteso per migliaia di chilometri quadrati nelle aree meridionali e orientali del continente già 50 mila anni fa. Più che a scopi commerciali, il traffico sarebbe servito a cementare alleanze e inviare messaggi d’amicizia.

La ricerca, disponibile sulla rivista Nature, è opera di un team tedesco del Max Planck Institute for the Science of Human History di Jena. Gli esperti hanno analizzato oltre 1.500 perle, provenienti da 31 siti dell’Africa meridionale e orientale distanti tra loro quasi 3 mila chilometri. Si tratta di ornamenti ricavati dalla lavorazione dei gusci di uova di struzzo, tra i primi accessori usati dagli esseri umani. E ancora usate da alcune tribù africane. Nulla di nuovo se non fosse che collane e bracciali venissero scambiati tra persone distanti migliaia di chilometri. Era, secondo gli esperti, un modo per cementare alleanze e tenersi in contatto. «È come seguire una scia di briciole di pane», ha detto al Guardian Jennifer Miller, che ha guidato la ricerca. Ciò suggerisce l’esistenza di una rete, una sorta di social network ante litteram che collegava le persone in regioni lontane. «Il risultato è sorprendente, ma lo schema è molto chiaro», ha detto Yiming Wang, sempre del Max Plank.

Il commercio rappresenta la prima forma di gioielleria della storia

Come ricorda il Guardian, le perle di gusci d’uovo di struzzo rappresentano la più antica forma di accessorio documentata. Prima di adottarle, circa 75 mila anni fa, l’Homo Sapiens era solito dipingersi il volto con pigmenti rosso-ocra. Secondo gli esperti, l’uso di simili strumenti non decollò prima di 50 mila anni fa. Come ha detto Michelle Langley, «ogni oggetto definisce la persona che lo ha indossato, mentre il relativo commercio ne decreta le relazioni interpersonali».

I modelli commerciali calcolati in base ai reperti hanno consentito ai ricercatori di tracciare le connessioni culturali dei popoli. Resta ancora da chiarire se tutte le tribù fossero in grado di costruirle. Il primo social network della storia però non durò molto. Il traffico si interruppe in Africa meridionale circa 33 mila anni fa, nonostante in misura minore l’usanza sopravvisse per secoli. Miller e Wang suggeriscono che la motivazione principale risiede nel cambiamento climatico. L’aumento delle piogge e il conseguente innalzamento di fiumi come lo Zambesi avrebbero interrotto infatti le comunicazioni, spingendo i popoli a mutare le loro abitudini.