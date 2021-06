Una stella lampeggiante gigantesca, circa 100 volte più grande del Sole, è stata individuata nei pressi del cuore della Via Lattea, a più di 25mila anni luce di distanza dalla Terra. È stata scoperta dagli astronomi dell’Università di Cambridge, che hanno rilevato come la stessa, per un periodo, fosse stata oscurata del 97%, salvo poi tornare alla sua luminosità originaria e consentire l’avvistamento ad opera degli scienziati.

Stella nascosta

La stella è stata rilevata grazie ai dati raccolti dal telescopio Vista, gestito dall’Osservatorio europeo meridionale in Cile. Inizialmente era oscurata probabilmente a causa di un pianeta nella sua orbita o per una stella compagna, a sua volta circondata da un disco di detriti (cintura asteroidale) che impediva alla luce di raggiungere la Terra. «Sembrava spuntare fuori dal nulla» è stato il commento di Leigh Smith, dell’Istituto di Astronomia di Cambridge.

Se sia stato proprio un disco a oscurare la stella o meno non si sa ancora con certezza, ma se così fosse per gli astronomi dovrebbe aver avuto un raggio enorme, equivalente almeno a un quarto della distanza tra la Terra e il Sole.

What is this?

Lo strumento con cui questa stella è stata ritrovata ha osservato, per un decennio, circa un miliardo di stelle, alla ricerca di nuovi corpi celesti dalla luminosità diversa. Quella individuata non rientra in categorie stabilite, e in casi così gli astronomi tendono a dare il nome di What is this (Cos’è questo), abbreviato in WIT: la nuova arrivata, al momento, si chiama VVV-WIT-08.

VVV-WIT-08 non è la prima stella lampeggiante scoperta: per citarne qualcuna, la stella gigante Epsilon Aurigae si oscura del 50% ogni 27 anni, sempre a causa di una cintura asteroidale che entra nella sua orbita. Un altro astro, TYC 2505-672-1, è eclissato dal disco attorno alla sua stella compagna ogni 69 anni.

Altre stelle giganti

Gli astronomi non sanno ancora quando VVV-WIT-08 si oscurerà ancora, ma potrebbe succedere in un arco di tempo che va da 20 a 200 anni. Insieme a questa sono state anche individuate altre due stelle lampeggianti, su cui però ci sono meno dettagli.

Tutte queste scoperte potrebbero aiutare gli astronomi a comprendere se ci sia, o meno, una nuova classe di stelle “giganti lampeggianti”: «Trovare tanti esempi così ci permette di guardare le loro proprietà, svelando i misteri sulla provenienza dei dischi. Questo ci consente di capire come evolvono sistemi simili, e cosa fanno alla fine della loro vita», ha detto ancora Smith.