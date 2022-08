Scoperto in Portogallo il più grande dinosauro d’Europa

Anche l’Europa ha il suo gigante preistorico. Un team di ricerca portoghese ha scoperto un dinosauro di dimensioni colossali. Lungo 25 metri e alto 12, per gli scienziati è il più grande mai rinvenuto nel vecchio continente. Si tratta di un sauropode brachiosauride, erbivoro dal collo lungo che visse fra Giurassico e Cretaceo Superiore, ossia fra 160 e 100 milioni di anni fa. Le caratteristiche e la disposizione dei fossili suggeriscono la presenza dell’intero scheletro in ottime condizioni, che i paleontologi potrebbero portare alla luce nelle prossime settimane di scavo.

Specie e caratteristiche del dinosauro scoperto in Portogallo

La scoperta è opera di Elisabete Malafaia, ricercatrice post-dottorato alla Facoltà di Scienze dell’Università di Lisbona. Assieme a un team di paleontologi nel 2017 aveva risposto alla chiamata di un cittadino di Pombal, nel Portogallo centrale. L’uomo aveva notato frammenti ossei nel giardino della sua abitazione in costruzione. Dopo un lavoro di quasi cinque anni, la squadra ha finalmente riportato alla luce le vertebre e le costole di quello che sembra un sauropode brachiosauride, fra i più grandi animali che abbiano mai popolato la Terra. «Non è normale un simile ritrovamento per un dinosauro così grande», ha detto Malafaia al sito Phys.org. «Ancor più raro se si pensa che sono nella posizione anatomica originaria».

Finora il sito ha restituito un insieme di elementi che costituiscono lo scheletro assiale. Gli esperti hanno così potuto ipotizzare le enormi dimensioni del dinosauro, alto 12 metri e lungo addirittura 25. In caso di conferma, si tratterebbe del più grande esemplare mai rinvenuto in tutta Europa. L’analisi al carbonio delle rocce attorno ai fossili suggerisce che il sauropode sia vissuto nel Giurassico superiore, ossia circa 150 milioni di anni fa. Un dato conforme alla specie di riferimento, che i paleontologi collocano fra 160 e 100 milioni di anni fa. La posizione naturale dei fossili fa pensare che sotto terra potrebbe celarsi l’intero scheletro osseo. Proprio per questo sono in programma ulteriori scavi nei prossimi mesi. «La scoperta conferma che la regione di Pombal in Portogallo vanta un’importante documentazione fossile», ha concluso Malafaia. «Ci aiuterà a scoprire dettagli sulla fauna continentale che abitò la penisola iberica».

