Scoperta nuova specie di geco in Australia: è simile a un drago

Scoperta eccezionale in Australia, dove è stato individuato per la prima volta una specie di geco finora sconosciuta. Si tratta di un esemplare di piccole dimensioni che predilige le zone umide e caccia soprattutto nelle ore notturne per evitare il calore. La particolare forma della sua coda, che ricorda una foglia, e il muso a punta richiamano le sembianze dei draghi mitologici. «È una scoperta unica», affermano gli scienziati. «L’intera isola è stata battuta a lungo, pertanto scoprire una specie sconosciuta rappresenta un enorme orgoglio».

Caratteristiche e dimensioni del nuovo geco scoperto in Australia

La scoperta è opera di Conrad Hoskin, docente presso la James Cook University di Brisbane, in Australia. L’esperto ha effettuato una ricerca a Scawfell Island, l’isola disabitata nel Queensland settentrionale. A 50 chilometri dalla città di Mackay, si è imbattuto in una strana lucertola all’interno di un’area piena di felci e fichi. Immediatamente si è reso conto di trovarsi di fronte a una nuova specie di geco, del tutto assente dai compendi scientifici. «È super eccitante», ha detto al Guardian. «Il sogno di ogni esperto». Hoskin ha deciso di chiamarlo Phyllurus fimbriatus, ossia geco dalla coda di foglia per la singolare forma dell’estremità. Il piccolo esemplare misura appena 15 centimetri e ricorda, anche per via del muso a punta, le immagini antiche dei draghi mitologici. «In natura sembrano rocce, con piccole chiazze bianche sul dorso», ha scritto lo scienziato in un articolo su Zootaxa. «Questo ha una V sulla coda».

Prevalentemente carnivoro, predilige ambienti umidi e costieri. «Non è in grado di sopportare il caldo secco del Sole», ha detto il dottor Hoskin. «Ha bisogno di costante riparo dalla siccità». Secondo le prime analisi, il geco vivrebbe sotto i massi durante il giorno, uscendo soltanto durante le ore notturne per cacciare. Ragni e insetti sarebbero il suo principale sostentamento, anche se non si esclude possa cacciare anche lucertole di più piccole dimensioni. Il professore ha scoperto durante la sua ricerca circa 30 esemplari, che abitano un’area non superiore a un chilometro quadrato. Sebbene l’intera isola di Scawfell faccia parte del parco nazionale delle Isole Cumberland meridionali, non mancano minacce alla sopravvivenza. Oltre agli incendi per colpa della crisi climatica e al bracconaggio, il geco teme anche creature invasive giunte in Australia a bordo di navi commerciali.