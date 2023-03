Scontro tra treni Grecia, almeno 36 morti e decine di feriti: «Tragedia terribile»

Tragedia in Grecia, dove almeno 36 persone sono morte e 85 sono rimaste ferite in uno scontro tra treni avvenuto nei pressi della città di Larissa. L’incidente ferroviario, che ha avuto luogo intorno alla mezzanotte ora locale, ha coinvolto un treno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco e un treno merci. Tre carrozze sono deragliate e una ha preso fuoco.

Scontro tra treni in Grecia

A bordo del primo convoglio vi erano circa 350 persone, soprattutto studenti universitari che stavano tornando a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale. Ancora da accertare le cause dello schianto, che i media locali hanno già definito come il peggior incidente ferroviario che il paese abbia mai conosciuto. Sul posto sono presenti circa 150 Vigili del Fuoco e 40 ambulanze ma anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati. Decine di feriti sono stati trasportati in ospedale, 66 secondo l’ultimo bilancio, e sei di loro sono ricoverati in terapia intensiva.

«Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli», ha spiegato il portavoce dei Vigili del Fuoco Vassilis Varthakoyiannis. Gli ha fatto eco il governatore della regione Konstantinos Agorastor, il quale ha sottolineato che lo scontro tra i due treni è stato così forte da distruggere quasi completamente i primi due vagoni di uno dei treni.

Intervistato dalla stampa locale, uno dei passeggeri ha così raccontato l’accaduto: «Abbiamo vissuto qualcosa di molto scioccante. Non sono ferito ma sono macchiato del sangue delle altre persone che sono rimaste ferite accanto a me». Un testimone, Vassilis Polyzos, ha aggiunto: «La prima immagine è stata spaventosa perché c’erano molti e grossi pezzi di acciaio ovunque. La gente naturalmente era spaventata, molto spaventata. Si guardavano intorno, cercavano. Non sapevano dove fossero».

Le reazioni

Sulla vicenda sono intervenuti, oltre agli amministratori greci – tra cui la vice ministra della sanità Mina Gaga che ha definito l’incidente una «tragedia terribile e difficile da comprendere» – anche le autorità europee. La presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola ha espresso «profonda tristezza per il terribile schianto tra treni vicino a Larissa in Grecia» e fatto «le mie più sincere condoglianze per tutte le vittime, i loro familiari e amici». Allo stesso modo, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha rivolto i suoi pensieri al popolo greco e augurato pronta guarigione a tutti i feriti: «Tutta l’Europa è in lutto con voi».