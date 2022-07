Scontro e polemiche tra Fedez e Selvaggia Lucarelli: «Io un mostro? Tu sei peggio»

Sono giorni di fama e gloria per un uomo che è diventato celebre per la sua espressione durante il LoveMi: l’addetto alla sicurezza più famoso d’Italia. Tra TikTok e Twitter, lo steward sta spopolando sempre di più e Fedez ne ha approfittato, ieri, per girare con lui un breve video, visto che, come ha detto lo stesso rapper, si conoscono «da anni». Ma la clip di qualche secondo ha generato la pronta risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato l’artista di trasformare «ogni persona che va virale in un suo contenuto». La polemica è presto servita, con il botta e risposta che sta animando sempre di più i social.

Lucarelli contro Fedez: «Ho il terrore di questa persona»

Dopo il video di ieri con Fedez e lo steward a scambiare poche parole in virtù di un’antica amicizia (come spiega il cantante), Selvaggia Lucarelli ha commentato. Un post con la foto dell’incontro e una frase, che proprio non è andata giù al rapper. «Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui la deve trasformare in un suo contenuto», scrive l’opinionista. E Fedez ha immediatamente risposto: «Da che pulpito… Oggi, cara Selvaggia, voglio farti un regalo. Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai avuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti».

Fedez a muso duro: «Tu fai peggio di me»

Ma il cantante non si è limitato al sarcasmo della prima frase. «Ieri ho visto questa persona che conosco da anni e che è diventata un meme vivente, ci ho fatto un video di dieci secondi. E quindi, sono un mostro? Anche se fosse, tu fai la stessa cosa, tu fai di peggio», attacca Fedez. ««Siccome da anni stuzzichi me e la mia famiglia, devi ringraziare che oggi non ci sia mia moglie a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito, Selvaggia, io e te purtroppo non siamo così diversi come credi. Non pensare di essere migliore di me, forse dimentichi di quando insultavi il figlio neonato di Belen, dicendo che era brutto, o di quando dici che faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo, per aiutare me stesso e gli altri. Tu ti sei fatta pagare per fare un podcast in cui parlavi di una tua relazione tossica. Potrei andare avanti all’infinito, ma la chiudo qua, tu continua a fare quello che fai».