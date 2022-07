Lo scontro tra imbarcazioni all’Argentario potrebbe essere stato causato dal pilota automatico

Naufragio, omicidio colposo e lesioni. Sono questi i reati rispetto ai quali si stanno muovendo le indagini sullo scontro tra imbarcazioni avvenuto ieri pomeriggio all’Argentario, costato la vita a un uomo e anche molto probabilmente a una donna, al momento dispersa. Secondo le ipotesi il motoscafo con a bordo quattro danesi, forse navigando con il pilota automatico inserito, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela sulla quale c’erano sei persone originarie di Roma.

Scontro tra imbarcazioni all’Argentario, cosa è successo

Secondo quanto appreso, i turisti danesi erano stati a a Giannutri e dovevano tornare all’Elba. La barca a vela era invece diretta a riva di Traiano, nel Lazio. Lo scontro è avvenuto nelle acque antistanti Porto Ercole nel canale tra Monte Argentario (Grosseto) e l’Isola del Giglio: il motoscafo, che procedeva a forte velocità, sarebbe praticamente passato sopra la barca a vela, travolgendo l’uomo che era nel pozzetto di guida: Andrea Coen, 59enne antiquario di Roma con negozio in via Margutta. Dispersa in mare la 61enne Anna Clauda Cartoni, insegnante di ginnastica e autrice di alcuni libri sulla disabilità. Ferito in modo grave anche il marito della dispersa, che comunque non è in pericolo di vita.

Scontro tra imbarcazioni all’Argentario, due vittime

Entrambi i relitti sono stata ora portati a Porte Ercole a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha affidato le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano. Il corpo della vittima è stato trasportato all’ospedale di Orbetello. Proseguono intanto le ricerche della donna dispersa in mare, rese difficoltose dal fatto che nella zona c’è un fondale di circa 40 metri. Sono state dimesse, infine, dall’ospedale di Orbetello due donne coinvolte nell’incidente, mentre un terzo paziente è ancora in osservazione.