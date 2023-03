Guidonia, scontro in volo tra due aerei militari: morti i piloti

Brutto incidente a Guidonia, due aerei si sono scontrati in volo. Nel dettaglio, sono stati coinvolti due velivoli d’epoca e lo scontro ha causato la morte dei piloti. Inoltre è stata sfiorata la tragedia con decine di case salvate. L’Aeronautica Militare ha inoltre confermato l’incidente e ha rilasciato una nota ufficiale.

#Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrativa.

Per cause ancora non note sarebbero entrati in collisione precipitando.

I 2 piloti purtroppo sono deceduti nell'impatto.

Non ci sarebbero altre persone coinvolte pic.twitter.com/oyIYhUh3Qg — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) March 7, 2023

L’incidente a Guidonia e lo scontro in volo

Incidente mortale accaduto tra due aerei militari che si sono scontrati in volo all’altezza di Guidonia Monte Celio, alle porte di Roma. I due piloti coinvolti sono morti nello scontro. Le due carcasse dei veicoli sono precipitati al suolo: una è precipitata in un giardino in prossimità da via Longarina mentre l’altra su strada e ha colpito un’auto parcheggiata. Quest’ultima carcassa ha anche sfiorato alcune case presenti sulla strada. I resti dei due velivoli hanno successivamente preso fuoco e la nube di fumo è stata visibile dalla periferia della Capitale. Sono arrivati sul luogo membri dei vigili del fuoco e della polizia locale oltre ai medici del 118. Alle 11:50 è arrivato il primo allarme alle forze dell’ordine per lo scontro: due degli aerei avevano avuto un impatto in volo per cause ancora tutte da verificare e ricostruire. Per fortuna in questo incidente non ci sarebbero altre persone coinvolte. Gli aerei, secondo alcuni testimoni, stavano compiendo alcune evoluzioni quando è avvenuta la collisione.

La nota dell’Aeronautica

La tragedia dei piloti viene comunicata in una nota ufficiale l’Aeronautica Militare: «Morti due piloti, nessun altro coinvolto. Nella tarda mattinata di oggi, due velivoli U-208 del 60esimo Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata». Inoltre la nota relativa all’incidente di Guidonia continua dicendo che lo scontro è avvenuto «per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte».