Fascisti su Roma

Scontri, bandiere tricolori, petardi e disordini a Roma, dove circa diecimila manifestanti si sono ritrovati nel pomeriggio di oggi, 9 ottobre 2021, per protestare contro il Green pass. Diversi momenti di tensione si sono registrati soprattutto nelle vie centrali della Capitale, nella zona compresa tra villa Borghese e via Veneto. Gli animi si sono accesi, quando un gruppo composto da alcune centinaia dei persone ha provato a staccarsi per sfilare nella centralissima via del Corso. Poi lo spostamento verso la sede della Cgil additata dai manifestanti come incapace di andare incontro e tutelare le esigenze dei lavoratori. Stessa accusa rivolta anche al presidente della repubblica Sergio Mattarella, come si leggeva su uno striscione: «Mattarella calpesta il diritto al lavoro». Tra saluti romani e fumogeni è scattato, quindi, il tentativo di occupazione dello stabile. Diverse le testimonianze che hanno raccontato quegli attimi concitati.

Scontri a Roma, il senatore Sandro Ruotolo: «I fascisti di Forza Nuova hanno assaltato la sede della Cgil»

Il senatore di Leu Sandro Ruotolo, ha scelto Twitter per descrivere quanto stesse accadendo: «I fascisti di Forza nuova hanno assaltato la sede della Cgil erano con no vax e no Green pass. Cosa si aspetta a mettere fuori legge Lealtà e azione, Forza Nuova o Casapound? Sono organizzazioni fasciste e vanno sciolte».

Hanno assaltato la sede della #Cgil i fascisti di #forzanuova con i #novax e i #nogreenpass protagonisti degli scontri con la polizia a Roma. Cosa si aspetta a mettere fuori legge #lealtaeazione, #forzanuova #casapound? Sono organizzazioni fasciste che vanno sciolte. — sandro ruotolo (@sruotolo1) October 9, 2021

Scontri a Roma, i manifestanti: «La Cgil non ha difeso i lavoratori»

Dall’altra la parte, il grido affidato ai microfoni dei manifestanti, «La Cgil non ha difeso i lavoratori». Non sono mancati neppure gli insulti al presidente del Consiglio Mario Draghi definito un «boia». Petardi e bombe carta sono esplosi anche nell’area di Largo Chigi, mentre dai video diffusi sui social si nota come ci siano stati anche dei feriti, compreso un agente, in seguito agli scontri. Per allontanare i manifestanti le forze dell’ordine, infatti, hanno dovuto fare ricorso a lacrimogeni e idranti. «Stasera ci prendiamo la Capitale», è stato uno dei ritornelli scandito dai manifestanti, mentre un uomo è salito addirittura su un blindato della polizia parcheggiato nei pressi di via del Babuino. In serata la tensione non è diminuita, con il cordone della polizia che nella zona di via del Parlamento ha dovuto respingere la pressione dei manifestanti.

Quanto accaduto durante la manifestazione di Roma è squadrismo inaccettabile.

Esprimo la mia solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per le violenze odierne. https://t.co/vSl8pzL1Bs — Roberto Speranza (@robersperanza) October 9, 2021

E intanto sono fioccate anche le prime reazioni del mondo politico. «Evidente che dietro ai cosiddetti no-vax si celano gruppi neofascisti», ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell’Interno Carlo Sibilia. Di «squadrismo inaccettabile», ha parlato invece il ministro alla Salute Roberto Speranza. Proteste anche a Milano, dove i manifestanti si sono ritrovati nella zona di piazza Fontana. Anche qui, si sono registrati scontri e tensioni.