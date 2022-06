Benzina, sconto sulle accise prorogato fino al 2 agosto

Il taglio del costo sulla benzina durerà fino al 2 agosto. La proroga ha ricevuto l’approvazione del ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che hanno elaborato il decreto interministeriale che permetterà di estendere la norma. 30 centesimi in meno al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione almeno fino all’inizio di agosto. Una misura che però non è stata accolta favorevolmente dalle associazioni.

L’Unione Nazionale Consumatori parla di «sconto inadeguato»

Per il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, la misura non basta. «Sconto insufficiente e inadeguato a quella che oramai è un’emergenza nazionale», ha scritto in una nota. «Limitarsi a prorogare il taglio delle accise di 25 cent, che poi diventano 30,5 considerando l’Iva, ha già dimostrato di non bastare per frenare i prezzi impazziti. Da quando è iniziata la guerra, nonostante l’intervento del Governo, sia il gasolio che la benzina hanno già superato la soglia di 2 euro anche in modalità self, un litro di benzina, secondo i dati ufficiali del Mite, costa oltre 21 cent in più, con un rialzo dell’11,5%, pari a 10 euro e 68 cent per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio è maggiore di oltre 28 cent al litro, con un balzo del 16,5%, pari a 14 euro e 18 cent a rifornimento».

Codacons: «Misura del tutto insufficiente»

Anche il Codacons ritiene che la misura sia «del tutto insufficiente». Il presidente Carlo Rienzi spiega che «non risolve l’emergenza prezzi in Italia e non affronta in modo adeguato il problema. Una famiglia spende oggi 552 euro in più all’anno per i rifornimenti di benzina, e addirittura +664 euro annui per quelli di gasolio. Senza considerare gli effetti indiretti sui prezzi al dettaglio». Per il momento è stato rimandato un ulteriore sconto di 5 centesimi, ipotizzato nei giorni scorsi, che avrebbe portato a 35 il taglio delle accise sul prezzo della benzina.