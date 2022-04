Anticipazioni Chi l’ha visto stasera su Rai 3: la scomparsa di Andreea Rabciuc al centro della puntata

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto in onda stasera, mercoledì 13 aprile 2022, alle 21.15 su Rai 3. Federica Sciarelli e la sua redazione ritorneranno sul caso di Andreea Rabciuc, la campionessa di tiro a segno di Montecarotto, provincia di Ancona, ormai scomparsa da un mese. Fino a ora le indagini non hanno fornito alcun risultato utile: ai microfoni della trasmissione l’ex fidanzato ha ribadito di non avere idea di dove sia e di cosa possa esserle successo e, nel frattempo, i due cadaveri femminili ritrovati nel Po e nel fiume Tiepido rimangono, per il momento, senza un’identità precisa. Spazio poi alle ultime novità sull’omicidio di Carlo La Duca, 37enne di Termini Imerese che, secondo la Procura, sarebbe stato ucciso dalla moglie Luana Cammalleri e dal migliore amico Pietro Ferrara. Infine, immancabile la rubrica dedicata ad appelli, richieste d’aiuto e segnalazioni da parte di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Rai 3 alle 21.15

Chi l’ha visto: la storia della misteriosa scomparsa di Andreea Rabciuc

Era il 12 marzo 2022 e dopo una serata trascorsa con gli amici e il fidanzato Simone in un casolare di Montecarotto, nelle Marche, Andreea Rabciuc scompare nel nulla. 27 anni, di origini romene ma da tempo residente a Jesi, la giovane campionessa di tiro a segno, poco prima di far perdere qualsiasi traccia di sé, aveva litigato pesantemente con il fidanzato, l’ultimo a vederla e, fino a pochi giorni fa, ascoltato in più occasioni dagli inquirenti che stanno indagando su un caso che, di ora in ora, diventa sempre più ambiguo. Dalle 7 di quella mattina, la ragazza non si è più fatta sentire (ha lasciato il cellulare, rimasto al suo ragazzo e ora sequestrato dagli investigatori) né vedere e, nonostante i numerosi appelli che amici e parenti stanno diffondendo attraverso social e televisione, le ricerche continuano a procedere a rilento e senza esiti considerevoli.

Chi l’ha visto: i sospetti sull’attuale fidanzato e sull’ex

La Procura di Ancona ha aperto un aperto un fascicolo subito dopo la denuncia della madre della ragazza, arrivata pochi giorni dopo la scomparsa ma, al momento, non sono state presi in considerazione né indagati né ipotesi di reato. In base alle dichiarazioni della coppia di amici con cui ha trascorso le ultime ore, Rabciuc si sarebbe allontanata dal casolare attorno alle sette del mattino, a piedi verso una strada che porta a Moie, subito dopo un alterco col fidanzato. Pare che, nell’ultimo periodo, tra i due ci fosse qualche problema.

Per parte sua, il compagno si è dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non avere idea del motivo che l’ha spinta ad allontanarsi: «Non ho fatto nulla, non le ho sequestrato il cellulare ma lo ha messo lei in tasca e non è la prima volta che sparisce quando litighiamo. Ecco perché non mi sono preoccupato troppo», ha dichiarato alla stampa, precisando di aver saputo che non era rientrata a casa solo dopo la segnalazione della mamma ai carabinieri. Per l’ex fidanzato Daniele, col quale aveva mantenuto un buon rapporto di amicizia, la 27enne aveva voglia di cambiare vita. Un’ipotesi che potrebbe essere validata dal messaggio che, la sera della scomparsa, gli aveva inviato, chiedendogli di raggiungerla il giorno dopo per aiutarla a sparire: «Voleva passare l’ultimo mese in tranquillità e non far sapere più a certe persone dove fosse».

Va a una festa e scompare: "E' andata via, verso #Moie”. Perché Andreea non è più tornata a casa a #Jesi? Indossava un cappellino rosa con orecchie di gatto e una felpa con “Tom e Jerry”. Qualcuno l’ha vista la mattina del 12 marzo?#chilhavisto→ https://t.co/ZVVi6PP4Gi pic.twitter.com/y8kSQizxQh — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 7, 2022

Chi l’ha visto: la pista del corpo ritrovato nel Po

Le ipotesi elaborate sul caso sono innumerevoli e nessuna, al momento, è stata esclusa dalla lista. Tuttavia, quella di allontanamento volontario si fa decisamente meno concreta. In ogni caso, le ricerche procedono: i carabinieri hanno perquisito l’immobile dove ha passato l’ultima serata per provare a rintracciare eventuali prove ma nulla di fatto. Protezione civile e vigili del fuoco stanno monitorando senza successo il territorio e le zone circostanti. Parrebbe improbabile anche la corrispondenza tra Rabciuc e il cadavere di una donna mutilata e senza testa, nascosto in un borsone riportato a riva dal Po in secca, a Rovigo.

Al momento si attendono i risultati del DNA, tuttavia sera non ci siano riscontri: il corpo non ha i tatuaggi che, invece, la ragazza aveva ed è stato identificato con quello di una donna sulla trentina. Nel frattempo, è emerso un dettaglio da non sottovalutare: dallo smartphone di Andreea, sarebbero scomparsi alcuni numeri di telefono e un gruppo di messaggi. La partita è ancora aperta e gli elementi che, ogni giorno, emergono, non fanno altro che rendere il quadro generale più complicato di quanto già non sia.