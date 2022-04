Anticipazioni La scogliera dei misteri stasera su Rai1: la trama dell’ultima puntata

Terzo e ultimo appuntamento con La scogliera dei misteri. Stasera 26 aprile, alle 21,25 su Rai1, andranno infatti in onda gli ultimi due episodi della miniserie francese di Grégory Ecale. La trama segue Lola Bremond alla ricerca della verità sull’omicidio della madre, avvenuto sulle coste della Bretagna 25 anni addietro. Nel cast Garance Thenault, nella doppia veste della protagonista e della vittima, e Pierre Yves-Bon. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche tutti gli episodi precedenti.

La scogliera dei misteri, trama e cast dell’ultima puntata stasera 26 aprile 2022 su Rai1

Il penultimo episodio de La scogliera dei misteri si apre con Georges Battaglia (Jérôme Anger) in gravi condizioni. Il proprietario dell’hotel cittadino Roches Blanches è in ospedale dopo essere sopravvissuto a un tentato omicidio. Intanto, la polizia continua le indagini sulla morte di Manon, madre della protagonista assassinata 25 anni addietro. Tutti gli indizi sembrano portare proprio a Battaglia che, secondo le ricostruzioni, avrebbe prima violentato la donna e poi l’avrebbe uccisa per paura che rivelasse l’accaduto. Le scioccanti novità hanno così serie ripercussioni sui figli dell’uomo. Eric (Alexis Loret) crede che il padre sia realmente il colpevole dell’omicidio e taglia del tutto i ponti, mentre Ines (Élodie Frenck) lo ritiene innocente, portando l’intera famiglia sull’orlo del conflitto.

L’ultima puntata della miniserie vede la protagonista Lola (Garance Thenault) e il capitano della polizia Clément Neuville (Pierre Yves-Bon) riavvicinarsi, lottando insieme per scoprire finalmente la verità sulla morte di Manon. Intanto la polizia inizia a sospettare anche di Eric, figlio di Georges Battaglia, e lo convoca in commissariato. Mentre è in corso l’interrogatorio, una notizia sconvolge tutti: Lola è stata trovata priva di sensi e in gravi condizioni nella piscina dell’hotel. La ragazza sta lottando per la sua vita, ma non è detto che riesca a salvarsi.