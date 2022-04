La scogliera dei misteri stasera su Rai1: trama e cast della prima puntata della miniserie francese

Suspence, mistero e colpi di scena. Questi gli ingredienti principali di La scogliera dei misteri (in originale Jugée coupable), miniserie francese del 2021 in sei puntate che andrà in onda in tre appuntamenti su Rai1. Stasera 12 aprile alle 21,25 avranno dunque inizio le avventure in Bretagna di Lola Brémond, nei cui panni recita Garance Thénault. Nel cast anche Pierre-Yves Bon, Élodie Frenck e Alexis Loret. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Dopo il successo di #Morgane – Detective geniale, arriva dalla Francia un’altra serie tv.#LaScoglieraDeiMisteri (#JugéeCoupable), prossimamente su Rai 1. pic.twitter.com/8unokdRUsU — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 23, 2022

La scogliera dei misteri, trama e cast della miniserie stasera 12 aprile 2022 su Rai1

La miniserie francese La scogliera dei misteri ha inizio lungo le spiagge della Bretagna, in Francia del nord. Qui infatti arriva 25enne Lola Brémond (Garance Thénault), giovane di Bordeaux che si è appena laureata in gestione alberghiera. La ragazza è infatti stata convocata per un colloquio di lavoro per la posizione di assistant manager presso uno dei più rinomati alberghi della zona. Giunta sul posto però scopre che non è in programma alcun incontro e, proprio in quell’istante, riceve un sms da parte di un numero anonimo. Il testo le consiglia di leggere un articolo del giornale locale che rievoca il decesso di Manon Jouve, ragazza trovata morta ai piedi della scogliera 25 anni prima.

Il delitto, che non ha mai avuto un colpevole, tormenta ancora gli abitanti del posto, ma sconvolge molto di più Lola. Quando vede il volto della vittima, scopre di essere praticamente identica a lei. La ragazza scopre infatti che si tratta proprio di sua madre, di cui si erano perse le tracce proprio 25 anni prima e nessuno le aveva mai parlato. Lola si mette dunque a caccia del suo passato, sperando di fare luce sulla sua infanzia che ha sempre ignorato. Per farlo, cerca l’aiuto del capitano della polizia Clément Neuville (Pierre-Yves Bon), che però non intende riaprire il fascicolo di un caso archiviato. Dovrà fare dunque tutto da sola, ma scoprirà un intrigo di vendetta e omicidi che la metterà sulle tracce di suo padre.