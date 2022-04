Anticipazioni La scogliera dei misteri stasera su Rai1: la trama degli episodi

Il mistero si infittisce per Lola Bremond. Nuovi colpi di scena sconvolgono la protagonista di La scogliera dei misteri, miniserie francese con Garance Thenault. Stasera 19 aprile, alle 21,20 su Rai1, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti con la visione del terzo e del quarto episodio. Il giallo transalpino racconta la storia di una giovane ragazza che, giunta in Bretagna per un colloquio, scopre scottanti verità sull’omicidio di sua madre, assassinata 25 anni prima. Nel cast anche Pierre-Yves Bon, Gabrielle Lazuere ed Elodie Frenck. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La scogliera dei misteri, la trama e cast di stasera 19 aprile 2022 su Rai1

La trama dei due episodi in onda

Il primo episodio di La scogliera dei misteri di stasera, il terzo della stagione, inizia con il fermo di Lola per occultamento di prove. In precedenza, la ragazza aveva però fatto pubblicare sul giornale un articolo che mettesse in cattiva luce il capitano della polizia Neuville (Pierre-Yves Bon) per via di un malsano rapporto con la vittima e madre della protagonista Manon. Grazie al giornalista Lafont, Lola riesce così a scoprire novità scottanti sul passato dei due, ma le conseguenze delle sue azioni rischiano di compromettere seriamente le sua indagini tanto da metterla in pericolo di vita.

Nel quarto episodio di La scogliera dei misteri, Lola continua a indagare sulla morte della madre Manon e scopre che Georges Battaglia (Jerome Anger), proprietario dell’hotel cittadino, ne ha contrastato un rapporto con suo fratello Eric. Intanto però un altro omicidio sconvolge la cittadinanza, mentre Lola decide di parlare con il fratello di Julie, la donna che l’ha cresciuta. Il loro confronto riaprirà novità sul passato di Manon, svelando cosa la spinse a lasciare la Bretagna per andare a Bordeaux.

Il cast della miniserie francese

Protagonista della miniserie La scogliera dei misteri (in originale Jugeé Coupable) è Garance Thenault che recita nei panni di Lola Bremond e della madre Manon Jouve. Nicky Marbot è Jean-Michel Bremond lo zio di Lola, mentre Pierre Yves-Bon interpreta il capitano della polizia Neuville. Jerome Anger è invece Georges Battaglia, proprietario dell’omonimo albergo della città, mentre Elodie Franck è Ines Leroux, direttrice dell’hotel. Nel cast anche Xavier Lamaitre nei panni di Nicolas, marito di Ines.