Scivoli cosparsi di acido: due bambini ustionati. Negli Usa è caccia al responsabile

Nel Bliss Park di Longmeadow, un piccolo parco giochi nella cittadina del Massachusetts, qualcuno ha cosparso gli scivoli di acido muriatico, rischiando di uccidere almeno due bambini. I piccoli hanno riportato «ferite simili a ustioni», spiega in un comunicato il comando dei vigili del fuoco della cittadina. L’area è stata sigillata e ispezionata: sui giochi sono state trovate tracce di acido, forse rubato in un magazzino a poche centinaia di metri dal posto.

I fatti risalgono alla scorsa domenica. Dopo la denuncia dei genitori dei due bambini ustionati e la corsa in ospedale, sono scattate le indagini di polizia e vigili del fuoco, mentre l’area risulta essere ancora sotto controllo. Nel comunicato diramato dai due dipartimenti si legge che «sospettiamo che gli autori possano aver subito ustioni da acido alle mani o alle braccia e che i loro vestiti possano avere segni di deterioramento dovuto al contatto con l’acido». Il parco resta chiuso, ma al momento non c’è alcun sospettato e ora le autorità sperano che qualcuno abbia visto o sentito gli autori del gesto.

Press Release from Longmeadow Fire Department June 12, 2023: At 9:40 am, June 11, 2023, Longmeadow Fire and Police were dispatched to Bliss Park Playground for a suspicious substance on the playground equipment. Full press release can be read at https://t.co/MunbYMGZUe pic.twitter.com/BXMYZRUfsJ

