Di Maio a un passo dalla scissione dal M5s: chi sta con il ministro degli Esteri

Luigi Di Maio fa le valigie e lascia il Movimento 5 stelle. Ormai è una questione di ore. Intanto a Montecitorio e al Senato è partita la conta dei fedelissimi del ministro degli Esteri pronti a dare vita a gruppi autonomi. Finora, come riporta La Presse, sarebbero state raccolte circa 50 adesioni, tra deputati ed esponenti di governo, da Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ad Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia, da Dalila Nesci, sottosegretaria al Sud, a Laura Castelli, sottosegretaria al Mef. Alla Camera tra i nomi che circolano ci sono quelli di Francesco D’Uva, Vincenzo Spadafora e Carla Ruocco. A Palazzo Madama invece lascerebbero il M5s, tra gli altri, Vincenzo Presutto e Primo Di Nicola. Resta il problema del simbolo che potrebbe però essere prestato da Bruno Tabacci. Il nuovo gruppo si chiamerà Insieme per il futuro e guarda al centro. Di Maio infatti è pronto a pescare tra le fila di Coraggio Italia. A spese di Luigi Brugnaro.

L’ultima puntata dello scontro tra Di Maio e Conte

La scissione, uno dei momenti più difficili del Movimento. arriva dopo le stilettate tra Di Maio e Giuseppe Conte esplose dopo il risultato deludente alle Amministrative e alla vigilia dell’arrivo di Beppe Grillo a Roma previsto per giovedì. E soprattutto in tempo per il dibattito sulla guerra in Ucraina del Consiglio europeo a metà settimana. Con l’addio della pattuglia di dimaiani, il gruppo M5s si assottiglia ulteriormente. E potrebbe arrivare nella peggiore delle ipotesi sotto quota 180. Se così fosse i pentastellati non sarebbero più il gruppo più numeroso del parlamento e dovrebbero cedere il passo alla Lega di Matteo Salvini.

Il post di GrIllo: «Chi non crede nelle regole lo dica»

Sulla guerra all’interno del M5s oggi è intervenuto Grillo. «Chi non crede nelle regole lo dica», ha scritto sul suo Blog senza citare direttamente né Conte né Di Maio, propendendo però per il primo. «La luce del sole è il miglior disinfettante. Luce sia, dunque, sulle nostre ferite, sulla palude e sull’oscurità. Qualcuno non crede più nelle regole del gioco? Che lo dica con coraggio e senza espedienti. Deponga le armi di distrazione di massa e parli con onestà».

Alessandro Di Battista: «Ignobile tradimento»

Duro, anzi durissimo, l’ex Alessandro Di Battista: «Della nuova scissione del Movimento 5 stelle (ricordo che ne avvenne già una dopo l’ok al governo Draghi) e della nascita del nuovo gruppo ‘atlantisti e europeisti’ o ‘moderati e liberali’, non mi importa nulla. Ho lasciato il Movimento esclusivamente per questioni politiche quando venne presa la decisione scellerata (e suicida) di entrare nel governo dell’assembramento», ha scritto su Facebook. E ancora: «Ciò che avviene oggi è soprattutto frutto di quei giorni. Un movimento nato per non governare con nessuno ha il diritto di evolversi e governare con qualcuno (mantenendo, ovviamente, la maggioranza nel consiglio dei ministri) per portare a casa risultati. Non ha alcun diritto di governare con tutti per portare a casa comode poltrone. Si chiama ignobile tradimento. Non senso di responsabilità».