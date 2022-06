La scissione del M5s divide la coppia di deputati Currò-Pallini

Dalla politica al focolare. La scissione del M5s annunciata da Luigi Di Maio ha avuto ripercussioni a casa Currò-Pallini. La coppia di deputati pentastellati, Giovanni e Maria, infatti si è divisa politicamente. Lei, eletta nel 2018 nella circoscrizione Campania 2, ha aderito a Insieme per il futuro, la nuova creatura del ministro degli Esteri. Mentre lui, nato a Messina ma eletto in Lombardia (a Como) e vicepresidente della commissione Finanze, pare almeno per ora deciso a rimanere nel M5s contiano, insieme con i compagni di partito comaschi Raffaele Erba, consigliere regionale, e Fabio Aleotti, consigliere comunale uscente.

Insieme nella corrente pentastellata Innovare

La coppia Currò-Pallini – i due sono diventati genitori di Mattia a ottobre 2020 – faceva parte della corrente-think tank Innovare che raccoglieva molti eletti al primo mandato, tra cui Luigi Iovino, anch’egli passato tra i dimaiani. E nella faida tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte scoppiata la scorsa estate – anche in quel caso si parlava di scissione ma poi la frattura venne ricomposta – si erano schierati, timidamente, per il cofondatore-garante insieme con Danilo Toninelli, Davide Crippa, ma anche i neo scissionisti Carla Ruocco e Vincenzo Spadafora. In una intervista al Manifesto del 26 giugno 2021, Currò si sperava in un confronto tra i due, sottolineando: «Che Conte non sia uno di noi è un dato di fatto. Allo stato attuale non è neanche iscritto al Movimento 5 stelle. Conte è un’espressione del Movimento ma integrarlo al nostro interno non è un processo semplice. Sta facendo un lavoro lodevole ma stanno emergendo delle criticità con la storia del M5s. Da questo punto di vista fa bene Beppe a ribadire il cammino che ci ha condotti fin qui. Quel percorso tra l’altro ci ha portato al governo!».

Le critiche di Currò al governo Draghi

Vero è che Currò già nel febbraio 2021 si era espresso contro l’appoggio al governo Draghi rivendicato invece con fermezza (e orgoglio) da Di Maio. «Il M5s è nato proprio dalle pessime azioni politiche di governi tecnici, e da quelle scelte di lacrime e sangue che avevano compresso i diritti sociali», spiegava il deputato pentastellato in una nota. «Da anni denunciamo l’inadeguatezza della vecchia politica, che ha sempre perseguito interessi di parte rispetto al bene comune. Purtroppo ora su questa inadeguatezza si creano le basi di un ulteriore Governo di questa natura con a capo un uomo ritenuto il salvatore della Patria. Lo stesso uomo che però è anche ricordato per i “derivati di stato” che vi invito ad approfondire». In quell’occasione Currò prese le difese di Conte: «Troppo facile appoggiare governi tecnici per poi scaricarli quando hanno esaurito il loro mandato, come è troppo facile scaricare un uomo scomodo come Giuseppe Conte. Un premier di cui finalmente l’Italia poteva andare fiera anche in Europa, un uomo che ha sovvertito le logiche europee ottenendo grandi risultati come il Recovery fund».

Finché Letta non ci riunisca

Ora la scissione è compiuta. Certo, la coppia Currò-Pallini un giorno potrebbe riunirsi (sempre politicamente) con la benedizione di Enrico Letta. In caso il segretario dem riuscisse davvero a creare quel campo largo – con Conte e Di Maio – che oggi, però, sembra un po’ più lontano.