Scisma della Chiesa ortodossa ucraina, Kirill: «Chi vuole dividerci è destinato a fallire»

La parte della Chiesa ortodossa ucraina che restava ancora legata a Mosca, e che aveva sostenuto l’offensiva scatenata da Vladimir Putin, ha annunciato di aver tagliato ogni legame con la Chiesa ortodossa russa, dissociandosi dalla posizione del Patriarca Kirill sulla guerra in Ucraina: «Il Concilio condanna la guerra come una violazione del comandamento di Dio “Non uccidere!” ed esprime le condoglianze a tutti coloro che stanno soffrendo».

Scisma della Chiesa ortodossa ucraina, è il terzo dall’annessione della Crimea

Si tratta del terzo scisma dall’annessione della Crimea alla Federazione Russa nel 2014. Da allora si è formata infatti una profonda spaccatura: due delle tre congregazioni della Chiesa ortodossa ucraina, unendosi insieme, si erano già staccate dalla potente Chiesa di Mosca. Si tratta della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Kiev e della Chiesa ortodossa autocefala ucraina, che dal dicembre 2018 formano la Chiesa ortodossa dell’Ucraina. Il terzo scisma riguarda la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca, che conta 15 milioni di fedeli ed è guidata da Onufriy, metropolita di Kyiv.

Scisma della Chiesa ortodossa ucraina, secondo Kirill è una mossa strategica

Durante una messa celebrata nella cattedrale di Cristo Salvatore a Mosca (a pochi passi dal Cremlino), Kirill ha dichiarato di capire la sofferenza della Chiesa ortodossa ucraina. Lanciando poi una frecciata: il patriarca ha poi aggiunto di comprendere il comportamento di Onufriy, che con il suo episcopato sta cercando di non complicare la vita dei credenti. Insomma, secondo Kirill lo scisma non è “sincero”, ma è solo una mossa per salvaguardare i 15 milioni di fedeli che vivono in Ucraina, i quali altrimenti potrebbero essere vessati, chissà, dai fedeli delle altre congregazioni. Kirill ha poi aggiunto: «Chi sta tentando di dividere il popolo ortodosso di Russia e Ucraina è destinato a fallire».

