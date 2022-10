Bambini morti dopo lo sciroppo per la tosse, medicinali contaminati in Africa

Organizzazione mondiale della Sanità in allarme per la morte di 66 bambini in Gambia. Secondo le prime analisi, sarebbe colpa di quattro sciroppi per la tosse di produzione indiana. Lo ha reso noto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Al momento tuttavia non vi sono prove concrete, ma saranno necessari ulteriori studi per decretarne il reale collegamento. Non è chiaro inoltre se i medicinali contaminati siano presenti soltanto nella nazione africana oppure abbiano già raggiunto l’estero. Per questo, in attesa di novità, si chiede massima attenzione e il ritiro dal mercato dei farmaci.

"While the contaminated products have so far only been detected in The #Gambia, they may have been distributed to other countries. WHO recommends all countries detect and remove these products from circulation to prevent further harm to patients"-@DrTedros https://t.co/ENnBpIBVpF — World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2022

Quali sono i quattro sciroppi per la tosse indiani incriminati

L’Oms ha lanciato l’allarme per quanto riguarda quattro sciroppi per la tosse e il raffreddore di matrice indiana. Tutti i medicinali di «qualità scadente» infatti riconducono all’azienda Maiden Pharmaceuticals Limited. Si tratta di Promethazine Oral Solution; Kofexmalin Baby Cough Syrup; Makoff Baby Cough Syrup; agrip N Cold Syrup. «Ad oggi, il produttore non ha fornito garanzie all’Oms circa sicurezza e qualità di questi prodotti», si legge nel comunicato ufficiale dell’Organizzazione. «L’analisi di laboratorio ha confermato la presenza di quantità inaccettabili di glicole dietilenico ed etilenico». Composti organici contaminanti, sono tossici per l’uomo e possono risultare fatali se assunti in grandi quantità. Causano infatti dolori addominali, vomito, diarrea, incapacità di urinare, stato mentale alterato e danni renali acuti che possono portare alla morte. Contattata da Reuters, Maiden Pharma si è rifiutata di commentare.

LEGGI ANCHE: Oms, è allarme colera: «Focolai mortali»

Non solo Africa, i medicinali potrebbero già aver raggiunto altre nazioni

Ad allertare l’Oms è stata la notizia della morte di 66 bambini in Gambia. Gran parte di loro ha presentato lesioni renali acute, potenzialmente riconducibili all’assunzione degli sciroppi per la tosse. «La perdita di queste giovani vite va al di là del dolore per le loro famiglie», ha detto il direttore Ghebreyesus. Per questo l’Oms ha avviato le indagini nella nazione, guidate dal nefrologo del ministero della Salute Abubacarr Jagne. «I risultati preliminari identificano la causa del decesso con gli sciroppi al paracetamolo e prometazina». Immediato dunque il ritiro dal mercato e dalle abitazioni delle famiglie nelle zone rurali del Paese, dalla costa occidentale alla regione dell’Upper River.

Non solo sciroppi. Fra le potenziali cause, il ministero della Salute del Gambia ha citato il batterio E. coli con la sua notevole diffusione nelle recenti inondazioni di luglio e lo straripamento di fogne e latrine. Il germe era presente nelle feci di numerosi bambini, molti dei quali però avevano anche assunto gli sciroppi per la tosse sotto accusa. Secondo i dati in possesso di Oms, l’azienda farmaceutica indiana ha esportato i quattro sciroppi solo in Gambia. «Non posiamo escludere però a fornitura attraverso mercati informali e non regolamentati ad altri paesi africani», ha dichiarato l’Oms. «Possibile anche un’esposizione globale». Si raccomanda quindi a tutti i Paesi di rilevare e rimuovere questi prodotti dalla circolazione per prevenire ulteriori danni ai pazienti.