Sciopero venerdì 26 maggio 2023, a rischio trasporti e scuola: gli orari città per città

USB, Unione Sindacale di Base, ha proclamato per la giornata di venerdì 26 maggio uno sciopero generale che creerà più di qualche disagio ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati ai possibili problemi ad esso connessi.

Sciopero generale del 26 maggio: disagi dal mondo della scuola a quello dei trasporti

Saranno 24 ore di fuoco per chiunque voglia prendere un qualunque mezzo pubblico, da Nord a Sud. In quasi tutte le grandi città (Milano, Firenze, Napoli) è segnalato il rischio di ritardi e cancellazioni delle corse (sia per quanto riguarda i bus, sia per le metro), con delle fasce orarie protette. Roma sarà l’unica grande eccezione: nella capitale, infatti, verrà garantito un servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral. Qui sotto i dettagli degli orari da tenere d’occhio per le altre città:

Firenze : mezzi garantiti tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29

: mezzi garantiti tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Milano : mezzi garantiti fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18

: mezzi garantiti fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 Napoli: per quanto riguarda tram e filobus il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. La Linea 1 della metro sarà aperta da Piscinola alle 6:30 e da Garibaldi alle 7:10. Il servizio riprenderà poi regolarmente con la prima corsa pomeridiana da Piscinola a partire dalle ore 17:03 e da Garibaldi alle 17:43. Ultima corsa serale prevista da Piscinola alle 19:34 e da Garibaldi alle 19:34

In riferimento ai treni, la situazione cambia. Il personale di Trenitalia smetterà di lavorare dalle ore 9 alle ore 17, anche se non risultano problemi a livello dei treni su lunga percorrenza (diverso è il discorso per regionali e Intercity, che potranno subire ritardi e cancellazioni). Per quanto riguardo Trenord, le linee a rischio sono quelle da Milano a Como, verso Brescia, alcune linee suburbane e i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa e con Bellinzona.

Importanti disagi, a seconda dell’adesione alla sollevazione, potranno esserci anche in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, e negli uffici pubblici.

Le motivazioni dello sciopero

USB ha indetto lo sciopero come protesta nei confronti degli ultimi decreti del Governo guidato da Giorgia Meloni. In una nota, il sindacato ha commentato: «Stop ai provvedimenti inaccettabili che il governo Meloni sta assumendo in materia di appalti, di controlli sulla sicurezza, sull’autonomia differenziata, sul reddito di cittadinanza e sulla regolarizzazione dei lavoratori migranti».

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, inoltre, USB ha tenuto a specificare che la sollevazione servirà «a rilanciare la piattaforma contrattuale del settore inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali contro le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione e il susseguirsi di rinnovi contrattuali ‘farsa’ in cambio della crescente svendita dei diritti».

Il sindacato parla poi di «gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell’attuale crisi economica e del carovita».