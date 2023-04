Sciopero Trenitalia venerdì 14 aprile: orari, fasce garantite e motivi

Venerdì 14 aprile 2023 è previsto uno sciopero di Trenitalia. L’agitazione interesserà tutto il personale dell’azienda e durerà dalle 9.00 alle 17.00.

Sciopero di Trenitalia venerdì 14 aprile 2023

A proclamare lo sciopero nazionale sono state le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie. Si combatte contro il peggioramento delle condizioni di lavoro dopo la pandemia del Covid-19.

Più semplicemente, le sigle hanno indetto questo sciopero per protestare contro l’inasprimento delle condizioni lavoratice dopo l’emergenza sanitaria e per chiedere migliori risorse nelle officine di Trenitalia. Otto ore di stop in cui le corse potranno subire dei blocchi e dei ritardi, specialmente per l’assenza del personale viaggiante a bordo dei convogli ferroviari.

I lavoratori presenti a bordo dei treni denunciano un «insostenibile aggravamento dei turni di lavoro con criticità legate al diritto al pasto e ai turni aciclici». Quello che chiede il personale di bordo è «un alleggerimento dei carichi nei turni di lavoro».

Il personale di manutenzione invece, chiede «l’inserimento di nuove risorse» e «risposte chiare» in termini di «valorizzazione delle competenze». E ancora, Il personale di vendita e assistenza denuncia la progressiva riduzione della rete e chiede maggiori interventi in termini di valorizzazione delle competenze mentre il personale degli uffici punta il dito contro una mancata chiarezza sui turni di lavoro in smart working e smart office.

Orari e fasce garantite

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura i servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990.

I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso questo periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).