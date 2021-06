Sciopero del trasporto pubblico del primo giugno: cosa sapere

Paralisi del trasporto locale oggi primo giugno in Italia. Per chi si sposta in bus, tram e metropolitane sarà difficile trovare un mezzo disponibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Fitl Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl cui si aggiunge Orsa Trasporti per l’Atm hanno proclamato uno sciopero del trasporto pubblico nazionale di 24 ore a sostegno del rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2017.

Atm ferma dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio

Atm, l’azienda di trasporto pubblico di Milano, si ferma dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Alle 8,45 hanno chiuso tutte le linee delle metropolitane che riapriranno per tre ore – dalle 15 alle 18 – poi niente più treni fino al termine del servizio. Stessi orari anche per i mezzi di superficie. Per monitorare in tempo reale la situazione, è sufficiente collegarsi al sito Atm.

Bus: tutte le linee sospese, da Airpullman a Movibus

L’agitazione del personale viaggiante delle linee Airpullman (560, 561 e 566) – società che gestisce il trasporto pubblico locale nell’area Nord Ovest di Milano, nell’area di Monza/Brinaza e Paderno Dugnano – è prevista dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 16,30 a fine servizio. Le linee 35-48-165-353-709 (al momento servite con bus Airpullman) potranno subire ritardi e cancellazioni dalle 9 alle 17.30 e dalle 20.30 a fine servizio. Info 02.896.039.04. L’agitazione del personale viaggiante delle linee Movibus, che copre l’area Ovest di Milano, è prevista dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 a fine servizio. Info 800-984362. Sono possibili ritardi e cancellazione sulle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dall’inizio del servizio alle 8,45 e dalle 15,00 alle 18. L’agitazione del personale viaggiante sulla linea Star Pioltello-Milano è prevista dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 a fine servizio. Sui percorsi coperti dalla Stie prevista agitazione dalle 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 a fine servizio.

Disservizi sulla funicolare Como-Brunate

I disservizi sulla funicolare Como-Brunate sono possibili dalle 8,30 alle 16,30 e dalle ore 19,30 al termine del servizio.

Roma, mezzi fermi fino alle 17 e dalle 20 a fine turno

Nella capitale mezzi fermi dalle 8,30 alle 17, poi dalle 20 fino a fine turno. L’agitazione interessa bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle in Atac. In sciopero anche il personale di RomaTpl. Garantite le fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

A Bologna e Ferrara lo sciopero terrà fermi i servizi automobilistici e filoviari dalle 8,30 alle 16,30 e dalle 19,30 a fine servizio mentre a Firenze servizio regolare dell’Ataf dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 mentre la tramvia espleterà il servizio corse dalle 6,30 alle 9,30 e dalle 17 alle 20.